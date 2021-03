Miryea Stabile/ Da vittima di bullismo a star del trash, infrangerà cuori sull’Isola dei famosi 2021

Miryea Stabile da La Pupa e il Secchione 2021 e viceversa alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021. La fresca vincitrice dell’ultima edizione del reality show condotto da Andrea Pucci su Italia 1 è stata “promossa” a naufraga ed è pronta a partire per l’Honduras dove si confronterà con prove durissime. Ad annunciare la partenza è stata proprio la Pupa sul sul profilo Instagram ancora incredula per la notizia e soprattutto per la grande occasione. “Ragazziiii😍💖 Ci avreste mai pensato di vedermi all’isola? Io non ci credo ancora ma eccomi qua😍😂🏝” – ha scritto la Pupa con tanto di emoticon. Non solo, Miryea ha poi aggiunto: “questa edizione divide i naufraghi in due gruppi: Buriños, persone avventuriere e genuine e Rafinados con eleganza e classe. Dove capiterò io?🙋‍♀️☀️🐠🦀🐚🏖 Non vedo l’ora OMMIODDIOOOOO”. La nuova concorrente dell’Isola è pronta a lanciarsi dall’elicottero nel mare dell’Honduras pronta a vivere un’avventura davvero unica. Intanto una volta terminata l’esperienza de La Pupa e il Secchione 2021, intervistata da SuperGuida Tv, ha parlato proprio della vittoria così: “io e Luca abbiamo affrontato tutte le prove rimanendo fedeli a noi stessi. Credo che questo abbia fatto la differenza permettendoci di arrivare, tra alti e bassi, fino alla vittoria finale. Le nostre diversità ci hanno unito permettendoci di imparare l’uno dall’altra. Lui mi ha insegnato grazie al suo metodo a ricordarmi le tabelline e ad acquisire maggiore memoria. E’ stato un compagno meraviglioso”.

Non solo la vincitrice de La Pupa e il Secchione, Miryea Stabile è stata anche la rivelazione dell’ultima edizione del popolare programma di Italia 1. Per tutti è la nuova Francesca Cipriani, un paragone che alla bella modella non disturba più di tanto. “Adoro Francesca e avendo avuto modo di conoscerla durante il programma ho avuto modo di apprezzarla ancora di più come persona. Sono felice anche se io e Francesca siamo due persone diverse, ognuna con il proprio carattere e la propria vita. Ho notato però che abbiamo delle affinità. E’ molto solare ed estroversa come me” – ha detto la Stabile parlando della ex Pupa. Proprio all’interno del programma si è molto avvicinata alla secchiona Giulia Orazi con cui si è confrontata su un tema molto delicato: il bullismo. “Abbiamo stretto un ottimo rapporto” – ha detto la Pupa precisando – “veniamo da mondi diversi ma abbiamo trovato un punto di incontro.

Da più piccola a scuola avevo l’assistente di sostegno in quanto affetta da un disturbo di apprendimento. I miei compagni di classe mi prendevano di mira lanciandomi addosso cartacce o insultandomi. In un primo momento è stato difficile perché mi ero tenuta tutto dentro. Poi ho deciso di parlarne con i miei genitori, in particolare con mia mamma perché vivevo con lei. Dopo due anni decise assieme a mio padre di cambiarmi di classe”. Infine tra i progetti futuri la ballerina e modella non nasconde che vorrebbe continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo: “spero di poter continuare a lavorare in televisione. Mi piacerebbe anche partecipare ad un altro reality. Sarebbe un sogno entrare nella casa del “Grande Fratello”.

