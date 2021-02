Miryea Stabile e Alessio Guidi/ Luca Marini compie il “miracolo” e… scatta la polemica!

Myrea Stabile e Alessio Guidi di nuovo separati ne La Pupa e il Secchione e viceversa?

E’ toccato a Luca Marini, con tutte le polemiche annesse, rimettere insieme la coppia formata da Myrea Stabile e Alessio Guidi. I due si erano separati proprio perché quest’ultimo avrebbe voluto continuare il suo percorso con la bella Stephanie, con la quale c’è stato anche un bel bacio con annessa liason in camera da letto, ma l’ingegnere ha deciso di riportarlo alle origini coltivando la speranza di dividere una coppia che poteva essere molto forte. Anche questa sera, però, ci sarà l’occasione di poter cambiare partner grazie al Forziere. Alessio Guidi sarà chiamato da Andrea Pucci singolarmente proprio per chiedergli se vuole provare ad aprire il forziere e, quindi, a cambiare la sua Pupa oppure no. Lo stesso succederà anche a Myrea che, intanto, avrà modo di fare una vera e propria lezione di pupaggine alla Orazi e le due si scopriranno davvero molto simili, nonostante tutto.

Alessio Guidi costretto a tornare con Myrea Stabile non molla la sua Stephanie e…

Nella scorsa puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa, rimessa insieme la coppia Myrea Stabile e Alessio Guidi, i due protagonisti si sono dovuti rimettere a lavoro per studiare e affrontare al meglio le nuove prove. Inutile dire che il momento clou della serata non è stato tanto legato alle loro prove, all’abito che hanno preparato per la prova con Jo Squillo, che non li ha totalmente bocciati, bensì il momento in cui Guidi porta via la bella Stephanie dal salone comune per stare da soli in stanza. A quel punto ecco il lungo e passionale bacio di cui la Bellarte dice: “Si sentiva che lo desideravamo da tanto“. Cosa succederà questa sera se i due potranno tornare insieme?



