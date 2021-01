Miryea Stabile e Alessio Guidi/ Vincitori della prima puntata ma con Stephanie…

Miryea Stabile e Alessio Guidi ne La Pupa e il Secchione e Viceversa

La coppia del momento ne La Pupa e il Secchione e Viceversa? Sicuramente quella formata da Miryea Stabile e lo studente di marketing Alessio Guidi. I due ci hanno regalato grandi soddisfazioni nella prima puntata di giovedì scorso in tutti i sensi. In un primo momento è stata proprio Miryea Stabile che per bruciare le tappe nella loro conoscenza e per la loro sintonia ha deciso di fare una doccia di coppia a favor di telecamere salvo poi scoprire che il suo Secchione era molto più interessata ad un’altra Pupa, Stephanie.

I due sembrano avere un interesse speciale ma questo ha mandato su tutte le furie Miryea che accusa il suo secchione di non prepararla abbastanza per le prove che dovranno affrontare. Le coppie de La Pupa e il Secchione e Viceversa sono chiamate a prepararsi per l’interrogatorio di Diego Verdegiglio studiando quindi italiano, latino e grammatica ma è proprio in quel frangente che la bella Pupa accusa Alessi Guidi di averla messa da parte per correre dietro a Stephanie.

I giochi di Guidi con Stephanie…

I due si ritrovano a giocare e abbracciarsi in piscina quando Miryea Stabile inizia a dare di matto rifugiandosi da Jessica e De Santis per ripassare. Dall’altro canto, invece, Guidi le fa notare che sono primi in classifica e che lui non ha abbandonato proprio nessuno anzi, l’ha addirittura accusata di voler fare la vittima piangendo lacrime di coccodrillo.

Inutile dire che la Pupa non conosce quella espressione e il suo Secchione la traduce subito accusandola di fare sceneggiate dandole della poco intelligente. Il loro percorso è già in salita, almeno per quel che riguarda l’affiatamento visto che proprio i due hanno portato a casa la prima puntata da vincitori. Come finirà il loro percorso immersi in questo atipico triangolo con due Pupe e un Secchione?

