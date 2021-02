Miryea Stabile e Luca Marini/ Lui si ubriaca e i due si baciano (per una maratona)!

Miryea Stabile e Luca Marini in balia di Antonio Zequila ne La Pupa e il secchione e viceversa

Miryea Stabile e Luca Marini sono di nuovo uniti e concentrati per arrivare alla meta. I due sono i finalisti de La Pupa e il Secchione e Viceversa e questa sera torneranno ad occuparsi della puntata finale di questa edizione senza alcuna distrazione visto che il bel Manuel la settimana scorsa è stato eliminato non prima di aver ricevuto un due di picche dalla bella biondina, per tutti l’erede di Francesca Cipriani. Miryea Stabile e Luca Marini non sono i favoriti alla vittoria finale ma chi ha seguito il programma sa bene che il Secchione è pronto a tutto e che spesso ha giocato sporco per un posto in vetta a questa edizione e il nuovo promo lo mostra alle prese con un lungo bacio (per una maratona) con la sua Myrea e poi con l’ammissione di essere un po’ alticcio. Sarà solo per via della prova di recitazione che dovranno fare questa sera al cospetto di Antonio Zequila e Miss Claudia oppure si ubriacherà per davvero?

Miryea Stabile ha perso la bussola per Manuel ma Luca Marini…

Nella scorsa puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa è setato proprio Luca Marini a portare sulla retta via la sua Pupa quando stava per perdere concentrazione e lucidità a causa del Pupo Manuel. I due hanno avuto un avvicinamento molto intenso ospiti di una Spa ma al ritorno in casona è stato il Secchione a richiamare Miryea spingendola a pensare al loro percorso e a non perdere tempo prezioso da dedicare allo studio. Alla fine lei ha deciso di mollare la sua liason con lui, eliminato e quindi uscito dal gioco, e spuntarla come vincitrice, o quasi. Come finirà questa sera per loro?



