Miryea Stabile eliminata?/ Alleanza con Vera Gemma? Sull’Isola dei Famosi 2021 è lei…

Miryea Stabile, dopo aver perso la sfida al televoto contro Awed nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ha raggiunto Vera Gemma che, a sua volta ha perso la sfida contro Brando Giorgi, tornato ufficialmente in gruppo, iniziando una nuova avventura. Su Playa Esperanza, oltre a sopravvivere contando unicamente sulle proprie forze, Vera Gemma e Miryea Stabile si stanno conoscendo meglio cercando anche di capire le dinamiche e le strategie degli altri concorrenti. L’ex pupa ha così raccontato a Vera cos’è accaduto durante i suoi ultimi giorni in gruppo. La Stabile, in particolare, ha raccontato alla figlia di Giuliano Gemma il “pentimento” di Awed che, dopo la sua eliminazione, ha tentato un riavvicinamento con gli altri concorrenti confrontandosi soprattutto con Gilles Rocca con cui aveva avuto un acceso diverbio.

L’atteggiamento di Miryea, tuttavia, ha diviso il pubblico. Da una parte c’è chi ha apprezzato il racconto fatto a Vera e, dall’altro, c’è chi vede nel suo atteggiamento una strategia per creare dinamiche qualora dovesse tornare in gruppo nelle prossime puntate.

Miryea Stabile, reunion con Drusilla Gucci a Paya Esperanza?

Sull’Isola dei Famosi 2021, Miryea Stabile aveva legato in modo particolare con Drusilla Gucci. L’amicizia tra le due naufraghe, però, ha subito una battuta d’arresto durante gli ultimi giorni in gruppo di Miryea. Le due concorrenti, tuttavia, potrebbero ritrovarsi su Playa Esperanza, chiarirsi e dare il via ad un nuovo capitolo della loro amicizia che aveva già conquistato il pubblico del reality show di canale 5. Drusilla, infatti, è in nomination e, qualora dovesse perdere la sfida al televoto con Daniela Martani, potrebbe raggiunge proprio Miryea e Vera Gemma. Non si sa, tuttavia, se tutte e tre le naufraghe eliminate e che hanno scelto di continuare l’avventura su Playa Esperanza potrebbero restare tutte in gara. Non è escluso, infatti, un televoto per decretare l’unica naufraga che continuerà l’avventura. Il pubblico, tuttavia, sogna la reunion tra Miryea e Drusilla.

