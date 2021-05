Miryea Stabile eliminata?/ Alleata con Fariba Tehrani contro Rosaria: è scontro!

Miryea Stabile allo scontro con Rosaria Cannavò all’Isola dei Famosi 2021

Ancora una volta è lite all’Isola dei Famosi 2021 tra Miryea Stabile e Rosaria Cannavò. Le due sono spesso una contro l’altra e anche in questi giorni le cose non sono migliorate, anzi. Chi segue i daytime sa bene che la bella Pupa ha deciso di tornare sui suoi passi e dopo l’ultimo allontanamento, ha deciso anche di riavvicinarsi a Fariba Tehrani e insieme le due sono complici e anche un po’ ‘cattive’ nei confronti della catanese. Anche nei giorni scorsi è successo di tutto soprattutto tra la biondina e la mora che sono finite nuovamente allo scontro con il benestare della persiana. Pomo della discordia proprio quest’ultima visto che Miryea Stabile è arrivata in difesa dell’amica quando Rosaria Cannavò l’ha accusata di essere chiaramente una stratega per poi ripiegare su Miryea Stabile dandole della banderuola e poi accusandola: “Tu pensi che io sono falsa! Se una pensa che io sia falsa, è normale che mi allontano!”.

Rosaria Cannavò eliminata all'Isola dei Famosi?/ Miryea la fa infuriare: "Una banderuola!"

Valentina Persia in difesa di Miryea Stabile

Secondo la catenese, quindi, Miryea Stabile all’Isola dei Famosi 2021 è una vera e propria banderuola che va come gira il vento e la dimostrazione sarebbe proprio questa sua vicinanza a Fariba Tehrani in questi ultimi giorni. In sua difesa è arrivata proprio Valentina Persia che in questi giorni ha avuto modo di rivalutare la bella Pupa e così in confessionale ha confermato di non pensarla come Rosaria, anzi. Secondo lei Miryea non è falsa ma che sarebbe semplicemente insicura e quindi ogni volta prova a legarsi con la persona che potrebbe portarla il più avanti possibile nel gioco facendone infine una questione di età: “Chi è che non lo farebbe alla sua età?”. Lo scontro tra Rosaria e la Stabile è sicuramente peggiorato dopo la nomination e siamo sicuri che lo scontro tornerà in Palapa nella puntata di questa sera.

