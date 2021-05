Miryea Stabile eliminata all’Isola dei Famosi 2021?/ Delusa da Fariba Tehrani ma…

Miryea Stabile eliminata all’Isola dei Famosi 2021?

Miryea Stabile eliminata all’Isola dei Famosi 2021 ad un passo dalla finale? Il pubblico spera proprio di no proprio perché è stata una delle poche che fino a questo momento ha avuto il coraggio di mettersi contro il famoso branco, contro Gilles Rocca (che l’ha cancellata dall’agenda dei conoscenti) e anche contro Angela Melillo. Questo basterà a salvarla questa sera? Lo scontro è durissimo visto che contro di lei al televoto c’è la protetta dei Prelemi ovvero Fariba Tehrani ma mai dire mai soprattutto perché a salvarla forse ci penserà la Playa Imboscadissima dove Beatrice Marchetti continua a rimanere con Roberto Ciufoli. Sarà così che andrà a finire per la bella Pupa? Prima l’eliminazione e poi il ritorno per la vendetta finale al fianco dell’amica Beatrice? Lo scopriremo solo quando la nuova puntata del reality show andrà in onda questa sera su Canale5 e sapremo con precisione il destino di Miryea.

Miryea Stabile in crisi per la nomination dell’amica Fariba Tehrani

Proprio nelle ultime ore le cose non si sono messe bene per Miryea Stabile e Fariba Tehrani perché sembra proprio che la loro amicizia si sia fermata ormai al palo soprattutto dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Nonostante sembrava stesse nascendo un bel rapporto, la Pupa ha manifestato la sua delusione nei confronti della madre di Giulia Salemi proprio per via della sua nomination: “Mi ha sempre detto che mi vuole bene e che mi adora”. Miryea non ha davvero capito la nomination della persona che reputava amica e alla quale si era così avvicinata nei giorni scorsi. Dall’altro lato proprio Giulia Salemi ha commentato la scelta della madre ammettendo che forse “ha sbagliato a nominare Miryea ma credo andassero in nomination insieme lo stesso”.

