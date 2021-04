Miryea Stabile eliminata all’Isola dei Famosi 2021?/ In lacrime si allontana dal gruppo…

Miryea Stabile eliminata all’Isola dei Famosi 2021?

Non c’è pace per Miryea Stabile che è finita di nuovo in nomination all’Isola dei Famosi 2021 anche se, almeno sulla carta, non certo rischia di uscire. Non è la prima volta che la Pupa finisce in nomination e nemmeno l’ultima se dovesse rimanere, ma, intanto, oggi volta sembra andare in crisi. Se le prime volte la nomination l’ha spinta prima ad allontanarsi dal gruppo e poi ad avvicinarsi a Vera Gemma, questa volta sembra che sia andata ancora di più in crisi e tutto per via del fatto che pensava ormai di essere ben inserita nel suo gruppo. A quanto pare non è così e questo l’ha mandata di nuovo allo scontro con Valentina Persia.

Scontro con Valentina Persia dopo la diretta dell’Isola dei Famosi 2021: “Rosico per la nomination!”

La Pupa ha affrontato i suoi compagni subito dopo la puntata accusandoli di non permetterle di integrarsi e così ecco che Valentina Persia l’ha subito redarguita spingendola ad ammettere che la sua crisi arriva in realtà dalla nomination che si è beccata di nuovo e così alla fine proprio Miryea ammette di stare rosicando perché è la terza volta che finisce in nomination e non ne può più. Dopo la delusione e lo scontro la bella Miryea Stabile è scoppiata in lacrime e si è allontanata dal gruppo seguita da Gilles Rocca che la consola in stile fratello maggiore parlando di lei come la mascotte del gruppo, e allora perché nominarla se nessuno ha intenzione di vederla fuori dal gioco? Al momento la naufraga non ha avuto il coraggio di rispondere e incalzarlo quindi sul perché della nomination ma sembra proprio che le cose per lei non cambieranno nemmeno in futuro perché alcuni membri dei gruppi sono sempre più legati, con tutto quello che questo significa per gli altri che rimangono fuori da questa sorta di cerchio.

