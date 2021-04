Miryea Stabile eliminata all’Isola dei Famosi?/ Uccello dimenticato, adesso c’è pesce

Miryea Stabile eliminata all’Isola dei Famosi 2021? La bella Pupa si sta dando da fare (con tanto di balletti sotto l’occhio attento della telecamera) ma questo non cambia lo stato delle cose ovvero che questa sera rischia di uscire, almeno lasciare la sua postazione sull’Isola a favore di quella dei Parassiti, ma se così non fosse? Da una parte c’è chi pensa che Awed sia spacciato per via delle sue liti (con tanto di pentimento arrivato nelle scorse ore) mentre dall’altra c’è chi pensa che proprio per questo lui si salverà a discapito della bella biondina con i codini che questa sera si ritroverà in Palapa pronta ad ascoltare il verdetto del pubblico. In caso di eliminazione sarà curioso vederla con i Parassiti alle prese con la premiata ditta formata da Ubaldo e Fariba (a cui si sono aggiunti Brando Giorgi e Vera Gemma) ma siamo sicuri che le sorprese sono sempre dietro l’angolo per i naufraghi e tutto è ancora da decidere.

La gaffe sull’uccello Totem all’Isola dei Famosi 2021

Proprio nell’ultima puntata in onda lunedì scorso, Miryea Stabile si è resa protagonista non solo per via delle nomination ricevute (per la sua voglia di fare poco) ma anche per la sua gaffe subito dopo la prova fallita della settimana. All’Isola dei Famosi 2021 è arrivato il momento di montare un totem ma, a quanto pare, nessuno è riuscito a trovare il giusto verso dei pezzi fallendo in pieno la missione con tanto di commento da parte della Pupa che si è lanciata in una dissertazione sulla “difficoltà a montare l’uccello” tra le risate del pubblico e delle persone presenti in studio, Ilary Blasi compresa. Ma davvero potremo continuare a guardare l’Isola dei Famosi 2021 senza la bella Pupa?

