Miryea Stabile eliminata?/ Tradisce Vera Gemma “Mi sono fatta usare da lei!”, scontro all’Isola dei Famosi

Miryea Stabile dice addio a Vera Gemma all’Isola dei Famosi 2021

Le valchirie non esistono più e la prova tangibile sta nel fatto che proprio Miryea Stabile all’Isola dei Famosi 2021 ha deciso di dare di matto voltando le spalle a Vera Gemma. Dopo aver passato con lei settimane intense anche in versione Amazzoni insieme ad Elisa Isoardi, alla fine la Pupa ha detto no ai suoi pettegolezzi e alle sue macchinazioni, o presunte tali, e ha chiuso con lei. Proprio il giorno dopo la movimentata puntata di lunedì sera, Myrea è stata al centro dell’interesse del gruppo per chiarire alcune cose venute fuori e insinuate, o addirittura inventate da Vera Gemma. In particolare, Valentina Persia l’ha messa di nuovo in guardia sul presunto gioco di menzogne messe in atto da Fariba Tehrani mentre Andrea Cerioli non manda giù il fatto di essere stato messo in mezzo tra le offese solo perché ha spinto la Pupa a non fare solo urletti o balli all’Isola ma mostrare qualcosa in più di lei. La stessa Valentina poi è tornata a raccomandare alla Pupa di farsi sempre una propria opinione e di andare sempre alla fonte delle notizie e così lei stessa poi ammette che la sua ingenuità ha causato la nomination.

Miryea Stabile piange "Mi chiamano stupida"/ Fariba fa la spia all'Isola? "È cattiva"

Miryea Stabile eliminata all’Isola dei Famosi 2021?

A questo punto Miryea Stabile ha deciso di azzerare quello che è successo all’Isola dei Famosi 2021 in questi giorni ripartendo da zero con il gruppo, almeno a suo dire, cancellando bugie e pettegolezzi e pensando adesso al futuro lontano da Vera Gemma e Fariba, sperando di poter ancora recuperare il suo percorso. La spalla su cui Miryea adesso piange è quella di Isolde Kostner che si è detta già super partes fino a quando non ci sarà qualcosa che la riguarda in gioco. Proprio a lei la Pupa spiega di aver sempre optato per la pace e di essersi lasciata trasportare pagando tutto con la nomination, riuscirà a recuperare prima dell’eliminazione di questa sera o finirà di nuovo in isolamento e questa volta con Beatrice Marchetti?

