Miryea Stabile/ Fidanzato all’Isola dei famosi 2021? Mai dire mai…

Dopo il forfait di Carolina Stramare, l’ex Miss Italia, che ha lasciato per motivi personali, entra nel cast del “L’Isola dei famosi 2021” Miryea Stabile, vincitrice dell’ultima edizione de “La Pupa e il Secchione e Viceversa“. Miryea Stabile, influencer e graphic designer bresciana, ha trionfato nel programma di Italia insieme Luca Marini: “Io e Luca abbiamo affrontato tutte le prove rimanendo fedeli a noi stessi. Le nostre diversità ci hanno unito permettendoci di imparare l’uno dall’altra. È stato un compagno meraviglioso”, ha detto la ventiduenne intervistata da SuperGuida Tv. “La Pupa e il Secchione e Viceversa” non è stato l’unico programma televisivo al quale Miryea Stabile ha preso parte: in passato è apparsa a “Ciao Darwin” nella puntata “Belli contro brutti“. Su Instagram conta oltre 132 mila follower: “Vivo la vita come viene, a volte mi riesce bene”, ha scritto nella sua bio.

ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Concorrenti e diretta 15 Marzo: occhi puntati su Tommaso Zorzi

Miryea Stabile sbarca all’Isola dei famosi 2021

Durante la sua partecipazione a “La pupa e il secchione e viceversa”, condotta da Andrea Pucci si è raccontata meglio, Miryea Stabile ha confessato di aver subito bullismo a scuola: “Da più piccola a scuola avevo l’assistente di sostegno in quanto affetta da un disturbo di apprendimento. I miei compagni di classe mi prendevano di mira lanciandomi addosso cartacce o insultandomi”, ha spiegato a SuperGuida Tv. Inoltre ha rivelato di aver sofferto molto per il divorzio dei genitori. Nel programma di Italia 1, la pupa si è lasciata sedurre da Manuel Amati. Dopo una serata in una spa i due si sono scambiati un bacio passionale: “Con Manuel siamo rimasti in ottimi rapporti e siamo buoni amici. C’è stato un feeling e ci siamo trovati perché siamo entrambi molto solari ma abbiamo intrapreso la strada dell’amicizia”, ha spiegato a SuperGuida Tv. Troverà l’amore all’isola dei famosi? Miryea Stabile è stata eletta erede di Francesca Cipriani: sull’Isola dei famosi avrà lo stesso successo della vulcanica showgirl?

LEGGI ANCHE:

Akash Kumar/ All'Isola dei Famosi 2021 nonostante gli attacchi di panico e..Paul Gascoigne/ Dopo successi, alcol, droga e tentati suicidi rinascita all'Isola dei Famosi 2021?

© RIPRODUZIONE RISERVATA