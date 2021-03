Miryea Stabile il debutto con Ciao Darwin, a spasso nel tempo/ “Scambia uno gnu per un mammut”

Miryea Stabile, la bella di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate” si è fatta notare nella sfida “viaggio nel tempo” contro Carlo Romano della categoria “brutti”. Una partecipazione che non è passato affatto inosservata quella della modella e ballerina che durante la prova “viaggio nel tempo” è stata la prescelta da Madre Natura per la categoria dei belli. Un viaggio che ha visto la giovanissima 21enne di Brescia scontrarsi contro Carlo Romano rappresentante della categoria “brutti”. Insieme hanno regalato dei siparietti davvero divertentissimi con la modella che ha dato prova di non essere una “studentessa” modello. Tantissimi gli errori della bella Miryea con Paolo Bonolis che dallo studio ha esclamato “mi sa che ho fatto una ca…a”. La Stabile, infatti, si è fatta notare per un vero e proprio scivolone sulla lingua italiana tale da mettere in imbarazzo tutti i rappresentanti della sua categoria. Per fortuna Miryea ha saputo riprendersi da sola dimostrando di essere una ragazza schietta, sveglia e molto molto simpatica.

Miryea Stabile a Ciao Darwin: scivolone sulla lingua italiana, ma…

Miryea Stabile a Ciao Darwin 8 si è fatta conoscere e notare durante la puntata che ha visto sfidarsi “belli contro brutti”. Una partecipazione che è ancora oggi è tra le più divertenti della passata stagione dello show televisivo condotto con grandissimo successo da Paolo Bonolis. Durante la prova di viaggio nel tempo, infatti, la modella ha dato sfoggio di tutta la sua mancata preparazione sia nella lingua italiano che sugli animali. Miryea, infatti, ha scambiato uno gnu per un mammut per non parlare dei tantissimi errori linguistici. Nonostante tutto però la bella modella ha saputo regalare grandi risate al pubblico di Canale 5 e non solo visto che poco dopo la sua partecipazione a Ciao Darwin è diventata una vera e propria star. Prima sui social, dove è seguitissima, e poi proprio in tv dove è stata protagonista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione 2021 e attualmente è una delle naufraghe de L’Isola dei Famosi i 2021.

