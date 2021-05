Miryea Stabile/ L’amicizia con Rosaria e l’attacco ad Angela: “Non si espone mai”

Miryea Stabile di nuovo in nomination all’Isola dei Famosi 2021 dopo ‘la pausa’?

Signori e signori Miryea Stabile non rischia l’eliminazione oggi all’Isola dei Famosi 2021 e questo è già un passo avanti. Il reality torna in onda questa sera per iniziare a fare sul serio e mandare via i naufraghi in vista della finalissima di inizi giugno ma sembra proprio che la bella Pupa potrà godersi il suo momento di relax almeno fino alla prossima nomination. Sicuramente Miryea è stato uno dei personaggi di questa stagione e non solo per il record i nomination ottenuto ma anche per quello che è riuscito a mostrare. Dalla sua storia personale travagliata (rimasta con la mamma, pronta a fare diversi lavori per aiutare e poi il riavvicinamento al padre) al rapporto turbolento con i naufraghi, Miryea Stabile all’Isola dei Famosi ha dato tanto e anche in questi ultimi giorni non si sta tirando indietro.

Il rapporto con Rosaria Cannavò e l’attacco ad Angela Melillo: “Non si espone mai, una tattica?”

Con la reunion dei gruppi, la Pupa ha avuto modo di stringere un bel rapporto con Rosaria Cannavò. Le due hanno parlato molto tanto che l’ex Arrivista ha avuto modo di dire la sua riguardo al suo carattere notando un velo di tristezza nei suoi occhi nonostante il suo sorriso e la sua solarità. Le due si sono strette in un tenero abbraccio ma in questi giorni Miryea Stabile ha avuto modo di partire all’attacco di Angela Melillo rea di non esporsi mai forse proprio per una tattica sua. Parlando con gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi, Miryea ha ammesso che ci sono alcuni che pretendono di mangiare pur non avendo mai pescato e che c’è gente che non si espone per paura di una nomination. A quel punto, spinta dalla Persia, ha fatto il nome della Melillo. La cosa verrà a galla in Palapa questa sera?

