Miryea Stabile/ Lite con Vera Gemma? L’attrice in studio e la Pupa…

Miryea Stabile potrebbe essere la regina della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2021 e non per via della nomination, che per questa puntata è riuscita ad evitare, ma per quello che potrà succedere una volta preso posto in Palapa. La bella Pupa in questi giorni ha fatto il bello e il cattivo tempo sull’Isola tanto che in molti hanno visto in lei una forza che non avrebbero immaginato. Miryea ha avuto il coraggio di mettere alle strette il gruppo senza temere il peggio e nemmeno la nomination, ha fatto infuriare Gilles Rocca a pochi giorni dal suo addio e, infine, ha conquistato anche Tommaso Zorzi che ha adorato la sua forza e la sua voglia di verità e di mandare all’aria macchinazione e sotterfugi, e questa sera? Potrebbe toccare a lei fare i conti non con quello che c’è sull’isola bensì con quello o, meglio, colei che è in studio, Vera Gemma.

Genitori Francesca Lodo/ Il rapporto con la madre: "mi ha chiesto scusa perchè..."

Vera Gemma contro Miryea Stabile all’Isola dei Famosi 2021?

Chi ha seguito il programma sa bene che, ad un certo punto, le due avevano formato il trio delle Amazzoni con Elisa Isoardi ma che poi tutto è stato spazzato via quando Miryea Stabile si è riunita al gruppo. A quel punto sono venute a galla alcune cose che Vera Gemma avrebbe raccontato senza averne motivo e, soprattutto, essere vere al 100% e solo per mettere zizzania. Miryea ha sofferto molto per alcune cose, soprattutto quando le hanno dato della stupida, e alla fine proprio con Vera Gemma ha deciso di chiudere. Questa sera l’attrice sarà in studio e avrà modo di rispondere, accuse o, magari, litigare, con Miryea Stabile. Ci sarà davvero questo scontro epico?

LEGGI ANCHE:

Genitori Emanuela Tittocchia, mamma e papà Mario/ "Siamo simili, ambiziosi e buoni"Matteo Diamante/ Il gigante dal cuore buono o.. solo un arrivista?

© RIPRODUZIONE RISERVATA