Miryea Stabile “Mia madre mi ha pugnalata”/ “Mio padre ci aveva abbandonati ma..”

Miryea Stabile aveva già parlato delle sue difficoltà vissute nell’infanzia e adolescenza nelle scorse puntate dell’Isola dei Famosi 2021 e, ancora prima, lo aveva fatto in uno sfogo anche a La Pupa e il Secchione e viceversa. Dai casi di bullismo al dolore per il divorzio dei suoi genitori, dall’abbandono del padre, poi tornato, ai lavori che ha fatto per aiutare la madre e la famiglia, ma in questi giorni è tornata a parlarne scoppiando in lacrime e rivelando qualche dettaglio in più sul legame burrascoso con mamma e papà spiegando di non essere in buoni rapporti con la prima e in recupero con il secondo. In particolare, piangendo all’Isola dei Famosi 2021, soprattutto dopo la crisi post nomination, Miryea Stabile ha raccontato che sua madre “l’ha pugnalata alle spalle”.

Miryea Stabile rivela dettagli dolorosi sul rapporto con la madre e il padre ma..

La naufraga all’Isola dei Famosi 2021, ha raccontato: “Ho passato 18 anni a fidarmi di una persona e non è andata bene. Mi sono fidata sempre di mia madre e poi mi ha pugnalata alle spalle”. Il discorso si è poi spostato sulla separazione dei suoi e dell’abbandono, almeno per un po’ di tempo, da parte dell’amato padre: “Poi sono cresciuta senza papà. Non so perché mi stanno uscendo queste confessioni così. Credo perché ho vissuto la nomination come un tradimento e ne ho passati di pesanti in passato. Poi certo, i problemi della vita sono altri. Adesso vivo anche da sola”. I due comunque adesso si sono riavvicinati tanto che lui le ha fatto visita anche a La pupa e il secchione una sera: “Non me lo sarei mai aspettato… dobbiamo recuperare tante cose ma io sono stata una bimba senza papà e l’ho ritrovato da poco, ho tutto il tempo ancora per giocare con lui. Mi hanno sempre detto che a lui non fregava niente di me e dei miei sogni”. Questa sera Miryea è in nomination, il padre le farà una sorpresa?

