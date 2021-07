Miryea Stabile: “Molestata e offesa da un fan”/ “Mi ha messo le mani sui fianchi”

Miryea Stabile, recentemente protagonista a “L’Isola dei Famosi”, reality show di Canale 5, è finita al centro delle cronache in queste ore per un suo sfogo pubblicato sui social network e che riguarda il rapporto con i suoi fan, in particolare con uno di essi. Sì, perché la giovane ha ammesso di adorare la gente che la riconosce e le chiede un autografo o un selfie, ma recentemente ha vissuto un’esperienza da lei giudicata eccessiva, a causa dell’intraprendenza di un suo ammiratore, che sarebbe andato oltre i civili limiti che regolano il rapporto tra vip e gente comune.

Miryea Stabile/ Andrea Cerioli attacca: "Hai una voce fastidiosa!"

L’ex naufraga ha pubblicato le seguenti parole sui social: “Io sono la prima che gioisce quando mi chiedete le foto, perché è una cosa bellissima e sono piena di euforia in quel momento e, fin qui, si tratta di una semplice foto, un boomerang, una domanda, un ‘come stai’ o un saluto. Nessun problema. Però c’è un limite che si chiama rispetto”. Quel confine sarebbe stato valicato da una persona che ha riconosciuto Miryea e ha voluto immortalarsi insieme a lei, mettendo in atto, però, un piano che ha colto di sorpresa e ferito la ragazza.

Miryea Stabile eliminata all'Isola dei Famosi 2021?/ Delusa da Fariba Tehrani ma...

MIRYEA STABILE: “MI SONO SENTITA MOLESTATA DA UN FAN”

Più dettagliatamente, Miryea Stabile ha rivelato quanto accaduto con un fan troppo invadente, sottolineando anche i particolari di quei momenti che lei ha vissuto come un incubo: “Sentirmi afferrata sui fianchi contro la mia volontà, abbracciata subito dopo e, sempre contro la mia volontà, anche volendo andare oltre… Assolutamente no. Mi sono sentita molestata e offesa da estranei. E, tutto questo, per una semplice foto”.

La modella, insomma, ha manifestato tutto il proprio risentimento e il suo dolore interiore per questa vicenda, incassando la solidarietà del popolo dei social, schieratosi nella sua quasi totalità a sostegno della giovane. Un caso che ricorda da vicino quello della cantante Madame, che nelle scorse settimana si era resa protagonista di uno sfogo analogo su Twitter, anche se, in quella circostanza, non c’era stata alcuna molestia nei confronti dell’artista.

Rosaria Cannavò eliminata/ Lascia l'Isola dei Famosi 2021 e torna in Italia "Grazie!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA