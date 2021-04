Miryea Stabile/ Nuova alleanza contro il gruppo “Le Valchirie!” (Isola dei Famosi)

Miryea Stabile conquista sempre di più il pubblico dell’Isola dei Famosi. Dopo aver superato brillantemente la prova del fuoco con l’amica Vera Gemma, l’ex vincitrice de La Pupa e il Secchione è tornata a vivere ufficialmente a Playa Reunion con il resto dei compagni di viaggio, ma a quanto pare la convivenza non è del tutto rose e fiori. Dopo il ritorno in gioco la giovane influencer ha legato in modo particolare con Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti, le due naufraghe finite in nomination, pur restando sempre vicina a Vera Gemma che a sua volta, dopo le amazzoni ha istituito un nuovo gruppo, quello delle “valchirie”.

La tensione però è alta sempre a causa del cibo. Miryea e Vera infatti, dopo la prova ricompensa possono godersi il loro premio, ovvero un ricco piatto di uova, patatine e würstel che fa gola al resto del gruppo nonostante il rifiuto netto a unirsi al banchetto. E’ soprattutto il leader Andrea Cerioli a prendere le distanze. “Beh, io direi di mangiarne un po’ perchè comunque è la ricompensa nostra”, ha commentato l’influencer in merito alla possibilità di dividere il cibo con gli altri compagni.

MIRYEA STABILE E LA NUOVA ALLEANZA CON VERA GEMMA

Il legame tra Miryea Stabile e Vera Gemma resta molto saldo anche per via di un sentimento molto forte che le unisce e di un vissuto comune, ovvero “Per esser state rinnegate, nominate e allontanate dal gruppo”. Ora le due ex amazzoni ribattezzate valchirie rivendicano la loro libertà e la loro indipendenza nonostante le accuse del leader Andrea Cerioli. Quest’ultimo infatti non avrebbe preso positivamente l’arrivo delle due naufraghe a Playa Reunion al punto da commentare infastidito: “Avete scombussolato gli equilibri del gruppo!”.

Miryea e Vera però non ci stanno ed anzi rivendicano la libertà di espressione proseguendo unite in questa nuova alleanza contro il gruppo capeggiato proprio da Cerioli ed aprendo la via a possibili nuovi dissidi. Il gruppo rischia di crollare sotto i colpi delle Valchirie? Il carattere di Miryea, intanto, esce sempre più allo scoperto dimostrando di avere molto in comune con l’amica Vera e con la naufraga costretta ad abbandonare ed anche lei ex membro delle amazzoni, Elisa Isoardi.



