Miryea Stabile piange “Mi chiamano stupida”/ Fariba fa la spia all’Isola? “È cattiva”

Tensioni e scontri si moltiplicano all’Isola dei Famosi 2021. Stavolta al centro della discussione c’è Miryea Stabile che di recente è stata informata di alcune critiche offensive che le avrebbero mosso alcuni naufraghi alle sue spalle. Miryea ha allora deciso di affrontare la cosa con i presunti colpevole, così ha affrontato Francesca Lodo e, tra le lacrime, ha tuonato: “Mi hanno detto che alcuni di voi mi avete dato della studio e ci soffro moltissimo. Mi hanno detto Beatrice e Fariba che lo avete detto tu, Valentina, Gilles e Andrea”. La Lodo ha però smentito, chiedendo chi fosse stato a dirle tutto. Miryea ha allora svelato che la diceria le è stata riportata da Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti, cosa che ha scatenato la furia di Valentina Persia che ha dunque attaccato la mamma di Giulia Salemi.

Fariba Tehrani eliminata?/ Furiosa dopo salvataggio di Ciufoli, Cerioli: "Non mi stai sul ca*zo"

Fariba fa la spia? Miryea piange, Gilles accusa “Cattiva”

“Io ho detto che sei una ragazza leggera, che porta una risata. – ha spiegato Valentina Persia a Miryea, mettendola poi in guardia su Beatrice – Stai attenta all’amica che abbracci, che la prima cosa che ha detto è che non ti conosce e che gli sembri una defic***te e poco di testa. Stai attenta a chi ti accompagni, perché io le cose che devo dire, le dico in faccia” E ancora: “Io non vedo l’ora che esce per questo motivo, perché è negativa”, ha dichiarato la Persia rivolgendosi alla Tehrani. Gilles Rocca, notando l’espressione di Fariba, ha poi concluso “È proprio cattiva!”

LEGGI ANCHE:

Miryea Stabile/ Nuova alleanza contro il gruppo “Le Valchirie!” (Isola dei Famosi)FARIBA TEHRANI/ Salva ma in nomination diretta: lite con Cerioli "È uno stratega"

© RIPRODUZIONE RISERVATA