Miryea Stabile/ Piange pensando alla sua vita ma è pronta per lo scontro con Drusilla

Miryea Stabile pronta allo scontro con Drusilla Gucci all’Isola dei Famosi 2021?

Miryea Stabile all’Isola dei Famosi 2021 sta aspettando la sua rivincita. La bella Pupa è stata fatta fuori proprio da quella che credeva un’amica ovvero Drusilla Gucci che l’ha nominata lasciandola senza parole e mandandola così fuori dal gioco. Prima di andare via, però, la bella biondina ha deciso di vendicarsi già on un bacio di Giuda finito alla storia del programma e lasciandola quindi in nomination. Da allora la sta aspettando con ansia su Playa Esperanza dove vive le sue giornate parlando e sparlando di tutti con Vera Gemma ed Elisa Isoardi. E’ proprio Miryea che ha raccontato all’attrice del ‘tradimento’ di Awed reo di aver chiesto scusa a Gilles e Francesca ed è sempre lei che ha rivelato ad Elisa che forse Andrea Cerioli ha un debole per lei visto che continuava a seguirla, ma cos’altro ha in serbo la bella Pupa?

Miryea Stabile "una bimba senza papà"/ Ritrovato da poco il rapporto con il padre Massimiliano...

Miryea Stabile piange all’Isola dei Famosi 2021 pensando al suo passato

Al momento l’unica cosa che sappiamo è che Drusilla Gucci è in nomination all’Isola dei Famosi 2021 e questo significa che proprio questa sera potrebbe finire a Playa Esperanza al cospetto di Miryea Stabile, cosa succederà a quel punto? I fan sognano di vederle insieme proprio sull’isola degli eliminati ma, intanto, hanno avuto modo di conoscere un altro lato della Pupa, quello che in parte aveva già raccontato proprio alla Pupa e il secchione e viceversa parlando della sua vita, dall’abbandono da parte del padre poi ritrovato ma anche dei lavori e dei sacrifici che ha fatto per aiutare la famiglia. Il tema sarà affrontato questa sera all’Isola dei Famosi 2021?

LEGGI ANCHE:

Luca Marini, secchione di Miryea Stabile/ "Isola? Lei è una guerriera con gran cuore"Miryea Stabile eliminata?/ Alleanza con Vera Gemma? Sull'Isola dei Famosi 2021 è lei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA