Miryea Stabile/ Segni di cedimento: “Piango sempre e..”, Andrea la consola ma..

Miryea Stabile continua a piangere all’Isola dei Famosi 2021, perché?

Dopo due mesi sembra proprio che Miryea Stabile sia pronta a cedere. Questa sera l’Isola dei Famosi 2021 andrà di nuovo in onda e solo allora scopriremo come sono andate le cose per la bella Pupa in questi pochi giorni lontano dalla diretta e dalle telecamere. Il rischio di essere eliminata, almeno al momento, non c’è perché la Pupa non è in nomination ma per lei le cose non vanno benissimo.

Miryea, crisi di pianto all'Isola: "Ho troppa fame"/ Dramma per la prova ricompensa

Miryea continua ad avere crolli continui, piange, pensa a casa e non riesce a gestire una serie di pensieri che, a quanto pare, Andrea Cerioli conosce bene tanto da arrivare addirittura a chiederle se i suoi problemi ormonali (forse riferendosi al ciclo) siano risolti o meno. A quel punto allora ci si chiede: perché Miryea Stabile continua a piangere? La Pupa parla di situazioni di cui vorrebbe conoscere i risvolti, situazioni che sono in Italia e che ha lasciato a casa e non si capisce bene se si tratta di famiglia o di un possibile amore lasciato sospeso. Andrea Cerioli è convinto che se qualcosa non andasse bene gli verrebbe comunicata e così lei per un po’ torna a sorridere, come finirà a questo punto?

Miryea Stabile choc "Dicevano che scop*vo con i professori per..."/ Lo sfogo sul bullismo subito

Miryea Stabile in mezzo alle lite per la nomination di Ignazio Moser!

Il suo rapporto con Andrea Cerioli però potrebbe vacillare all’Isola dei Famosi 2021 e tutto perché in queste ore abbiamo saputo che anche i due amici hanno avuto modo di discutere e tutto per via delle nomination. Ignazio Moser ha sentito i naufraghi confabulare contro di lui per mettersi d’accordo e nominarlo e lei non ha fatto altro che confermare causando una lite che ha sconvolto tutti i naufraghi, il bolognese incluso. Miryea ha cercato di spiegare le sue ragioni lasciando intendere che, per l’ennesima volta è stata fraintesa, ma è stato davvero così? Lo scopriremo questa sera in Palapa.

LEGGI ANCHE:

Miryea Stabile eliminata dall'Isola dei Famosi 2021?/ Gruppo contro e nomination fissa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA