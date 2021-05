Miryea Stabile sola contro tutti all’Isola dei Famosi 2021/ Gilles “Non esisti più..”

Nervi tesi all’Isola dei Famosi 2021 dopo la tredicesima puntata al termine della quale, al televoto, sono finiti Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò. In puntata, durante il collegamento con Ilary Blasi, Miryea Stabile ha raccontato che Gilles ha chiesto ai compagni di nominarlo non avendo più le forze per continuare. I naufraghi, però, hanno negato tutto e hanno accusato Miryea di essere una bugiarda. Dopo la puntata, Angela Melillo è così scoppiata a piangere. Miryea, pensando che fosse uno sfogo dovuto alle emozioni vissute durante la diretta, ha provato a confortarla, ma si è ritrovata al centro delle accuse. A puntarle il dito contro è stato anche Gilles Rocca, insieme a Francesca Lodo e Valentina Persia che non hanno risparmiato critiche alla compagna.

IL GRUPPO DELL’ISOLA DEI FAMOSI 2021 CONTRO MIRYEA STABILE

Dure critiche per Miryea Stabile da parte del gruppo dei Primitivi dopo la confessione sul presunto accordo dei naufraghi per nominare Gilles Rocca. “Ci hai fatto passare per delle bugiarde, come se ogni volta per le nomination ci mettessimo d’accordo”, ha detto Francesca Lodo. Ad accusarla, tuttavia, è stato anche lo stesso Gilles. “Sei bugiarda, posso chiederti di non rivolgermi mai più la parola fino a quando starò qua, spero poco?”, ha chiesto a Miryea. Poi, rivolgendosi alle telecamere, ha aggiunto: “Per me Miryea non esiste più, dietro la sua finta ingenuità si nasconde un’abile stratega“. Anche Valentina Persia non ha risparmiato critiche alla Stabile che, tuttavia, può contare sull’appoggio degli Arrivisti. A difenderla sono soprattutto Awed e Matteo, sicuri che Miryea non abbia inventato nulla e che la verità sia palese. La tensione, dunque, in vista della prossima puntata dell’Isola dei Famosi, sale.

