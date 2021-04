Miryea Stabile/ Torna in gioco all’Isola dei Famosi 2021? Dopo le lacrime..

Miryea Stabile è la possibile rivelazione di questa Isola dei Famosi 2021 e più andiamo avanti con le cose da fare e i suoi pensieri e più i fan sono contenti di aver avuto modo di vedere sotto la corazza cosa c’è. Anche per lei questo periodo potrebbe essere un vero e proprio modo per rinascere e la prima tappa è stata nei giorni scorsi quando ha iniziato a piangere parlando del suo passato e, in particolare, di quando era costretta a fare tre lavori per aiutare la mamma e la sorella dopo che il padre per un periodo è sparito dalla sua vita. L’uomo è poi tornato e insieme hanno preso parte anche ad una particolare puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa. A quel punto le cose tra i due sembravano abbastanza distese ma solo conoscendola meglio scopriremo quello che è successo davvero nella sua vita.

Miryea Stabile all’Isola dei Famosi 2021 torna in gioco?

Il suo momento di sconforto potrebbe essere una vera e propria catarsi che potrebbe portare alla rinascita e ad un pensiero positivo e più consapevole durante un suo possibile ritorno all’Isola dei Famosi 2021 proprio questa sera. La bella Pupa avrà l’occasione di tornare in pista ma lasciandosi le amiche Amazzoni su Playa Esperanza solo se il pubblico deciderà che per lei è arrivato il momento di andare avanti, in caso contrario continuerà la sua vita con Vera Gemma o con Elisa Isoardi. In questi giorni Miryea ha potuto salutare anche Drusilla Gucci che, da eliminata, non è rimasta sulla Playa come tutti si immaginavano e quindi il loro rapporto, frantumatosi poi contro un muro di nomination e tradimenti, è già finito.

