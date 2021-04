Miryea Stabile “una bimba senza papà”/ Ritrovato da poco il rapporto con il padre Massimiliano…

All’Isola dei famosi 2021 Miryea Stabile ha avuto un momento di sconforto. La vincitrice de “La Pupa e il Secchione e viceversa”, su Playa Esperanza, si è sfogata con le altre due naufraghe Vera Gemma ed Elisa Isoardi: “Ho avuto un momento di crollo. Faccio sempre vedere il lato più sorridente e solare… ma sono umana anche io”, ha detto la modella con le lacrime agli occhi. E ha aggiunto: “Non posso accettare l’idea di me che posso essere triste qualche volta, forse perché fin da piccola dovevo essere forte per mia madre, per mia sorella. Loro mi vedono sempre felice ma in realtà non è vero, sto male anche io”. Miryea ha spiegato di aver sempre lavorato molto per aiutare la sua famiglia ad arrivare a fine mese: “Ho avuto un’infanzia un po’ così… perché ho sempre dovuto essere forte”.

Elisa Isoardi e Vera Gemma hanno cercato di rassicurare Miryea Stabile. “Non devi sentirti in dovere di sorridere sempre“, le ha detto la figlia di Giuliano Gemma. “Non sei nata per rendere felice gli altri, sei nata così ed è una grande salvezza”, ha aggiunto la ex conduttrice Rai. Le tre naufraghe si sono poi strette in un forte abbraccio. Alle telecamere, poi, Elisa Isoardi ha confessato: “Sto imparando tantissimo da Miryea, è semplice ti fa capire le cose come sono”. Anche Vera Gemma ha commentato il momento di difficoltà della ragazza: “Mi ha fatto molto tenerezza, Miryea è la prova che nessuno mai si deve permettere di giudicare una persona se non la conosce a fondo”. Durante “La pupa e il secchione e viceversa” Miryea aveva raccontato di essere stata “una bimba senza papà” e di aver ritrovato da poco il rapporto con il padre Massimiliano.

