Miryea Stabile/ Vicina a Matteo Diamante, nuova coppia all’Isola dei Famosi 2021?

Mettete insieme su un isola deserta una Pupa e un Pupo, cosa potrà mai succedere? Questo è quello che si chiedono i fan dell’Isola dei Famosi 2021 che in queste ore si sono mobilitati in attesa della nuova diretta e per capire cosa è successo tra Miryea Stabile e il nuovo arrivato Matteo Diamante. Chi ha seguito La pupa e il secchione e viceversa nei mesi scorsi su Italia1 sa bene che i due sono stati protagonisti dell’edizione e che, quindi, si conoscono bene e questo potrebbe permettere tra loro un avvicinamento che potrebbe essere alla base della prima coppia dell’Isola di quest’anno. Al momento Miryea Stabile sembra molto contenta del suo arrivo tanto da rifugiarsi subito sul pezzo di isola che gli arrivisti hanno voluto adibire a loro alcova. Matteo si è messo subito a costruire la capanna con i consigli di tutti e a sistemare quindi quella che saranno la loro casa nelle prossime settimane e Miryea non ha mai smesso di girare intorno ai nuovi arrivati, questo è indice del fatto che qualcosa potrebbe succedere?

Dall’altro lato, la bella Pupa ha ancora una questione in sospeso con Awed. I due all’Isola dei Famosi 2021 sono stati un po’ vicini o, almeno, lo youtuber ci ha provato sin dall’inizio con Miryea Stabile ma ottenendo davvero poco almeno fino a qualche giorno fa. Tornati sull’isola dopo la diretta di lunedì, i naufraghi hanno mangiato le cose vinte da Andrea Cerioli in puntata per via della prova del fuoco e così a quel punto Awed, rinvigorito, è tornato alla carica proprio con Miryea. Prima l’ha presa in braccio e poi finalmente l’ha baciata. E’ vero che ha baciato tutti, Isolde compresa, ma è pur sempre una conquista. Ci sarà un triangolo amoroso a tenerci compagnia nei prossimi giorni?

