Miryea Stabile vittima di bullismo “Ho il deficit dell’attenzione e…”/ Piange all’Isola dei Famosi 2021

Miryea Stabile si lascia andare ai ricordi sull’Isola dei Famosi 2021 raccontando il difficile passato e svelando di essere stata vittima di bullismo. Bellissima, sempre sorridente e pronta ad aiutare gli altri concorrenti con cui ha immediatamente instaurato un ottimo rapporto, Miryea Stabile ha deciso di mostrare anche un lato inedito di se stessa tirando fuori le proprie fragilità. “Dietro quest’immagine wow c’è un passato un po’ difficile”, racconta in confessionale. Miryea, poi, chiacchiera con Awed che non ha mai nascosto il suo interesse. “Dovresti conoscermi. E’ un discorso molto più profondo. Ho delle lacune dovute a dei disturbi che ho. Ho avuto anche degli insegnanti di sostegno a scuola”, racconta ancora ad Awed che la ascolta con attenzione per conoscerla meglio.

MIRYEA STABILE: “SONO STATA VITTIMA DI BULLISMO”

Dopo essersi confidata con Awed, Miryea Stabile ha parlato del suo passato anche in confessionale non trattenendo la commozione. “Ho il deficit dell’attenzione e memoria a breve termine e per questo sono stata anche vittima di bullismo in passato”, racconta. “Ma perchè mi viene da piangere?”, chiede poi ai compagnia con cui ha deciso di mostrarsi totalmente senza filtri. “Non so perchè, ma questo lato di me, qui, è più amplificato. Di solito non reagisco così”, ammette la naufraga che cerca di ritrovare il sorriso. Di fronte alle lacrime di Miryea, Awed ammette che avrebbe voluto aiutarla. “Mi sarebbe piaciuto darle un abbraccio anche perchè non mi venivano le parole”. Ilary Blasi affronterà la questione con Miryea nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021?

