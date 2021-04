Miryea “Vera Gemma mi ha mentito, ho chiuso”/ È scontro: “Tradimento!”

Sembravano essere grandi amiche e invece tra Miryea Stabile e Vera Gemma arrivano le prime tensioni. In diretta all’Isola dei Famosi 2021, un filmato svela le due posizioni totalmente diverse. Da una parte quella di Vera: “Mi dispiace essere in nomination con Miryea e Fariba che sono due persone a cui tengo, Miryea soprattutto è come una sorellina.” Dall’altra quella di Miryea che invece dichiara: “Io penso che Vera mi abbia mentito più volte. Mi ha detto che Valentina mi ha scimmiottata, che altri mi hanno parlato dietro e male, tutte cose che si sono rivelate non vere. Mi dispiace ma con Vera ho chiuso!” Una posizione, questa, che lascia Vera sbalordita e piuttosto dispiaciuta.

Vera Gemma delusa dal ‘tradimento’ di Miryea: “Non me l’aspettavo”

“Non me l’aspettavo questo tradimento da Miryea.” ammette allora in diretta Vera Gemma. Tuttavia chiarisce che i suoi sentimenti non cambiano: “Non importa però, io continuo a volerle bene in memoria di quello che abbiamo vissuto all’altra isola. Non voglio farle la guerra.” D’altra parte, Miryea conferma quanto detto nel filmato, cioè che Vera avrebbe effettivamente mentito sulla questione imitazioni di Valentina Persia. Da qui una nuova discussione che non arriva ad una risoluzione definitiva.

