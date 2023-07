Misano, rissa fuori dalla Villa delle Rose/ Video choc: fuga in auto con investimento

Rissa choc con tanto di fuga in supercar, quella che si è verificata negli scorsi giorni a Misano Adriatico, nota località della Riviera Romagnola. Nel parcheggio della discoteca Villa delle Rose, una delle più note in zona, è scaturito un alterco anche se i dettagli di quanto accaduto sono ad oggi oggetto di indagine. Come riferisce il Corriere della Sera si sa che l’episodio è stato registrato domenica scorsa, 16 luglio, e per il momento vede coinvolti un giovane ragazzo italiano, il proprietario della McLaren nera con targa della Repubblica di San Marino, e un ragazzo albanese.

Setta del digiuno, vittime salgono a 400/ Kenya, trovati altri 12 cadaveri nella foresta

Quest’ultimo è quello che si vede sul cofano della vettura durante la fuga dell’auto, e che alla fine crolla a terra. E’ stato soccorso dall’ambulanza e ricoverato presso l’ospedale Ceccarini di Riccione: ha riportato la rottura di una caviglia, varie abrasioni e un bel po’ di costole incrinate. La vicenda resta comunque ancora poco chiara, e le forze dell’ordine, per cercare di ricostruire l’accaduto, hanno rintracciato il guidatore della McLaren e lo hanno sentito: ha spiegato di essere scappato temendo per la propria incolumità, ma non sono stati forniti dettagli utili per capire cosa sia avvenuto domenica mattina all’alba.

Robert Kennedy: “Covid arma per non colpire ebrei e cinesi”/ Bufera sul candidato Usa 2024

MISANO, RISSA VILLA DELLE ROSE, IL VIDEO: TANTI I PUNTI DA CHIARIRE

Secondo alcuni testimoni pare che due gruppi di giovani abbiano discusso fuori dal locale, poi la situazione sarebbe degenerata, ma non è chiaro il ruolo del giovane automobilista: faceva parte di una delle due “fazioni” o era semplicemente un “terzo incomodo”?

La cosa chiara è che dal video, che trovate qui sopra, si vede un ragazzo camminare sopra la McLaren prima di cadere, e poi un altro, l’albanese di cui sopra, posizionarsi sul cofano. Che l’automobilista fosse infuriato per il danneggiamento all’auto? Difficile saperlo, e nelle prossime ore sono attese novità, nel frattempo l’avvocato del giovane albanese, Massimiliano Orrù, ha fatto sapere che sporgerà denuncia dopo quanto accaduto contro l’investitore.

Imperia, 19enne tenta di rapire bimba: “Vieni con me”/ Arrestata, forse ha disturbi psichici













© RIPRODUZIONE RISERVATA