Miss Argentina e Miss Porto Rico si sposano: amore nato al concorso/ “Siamo felici”

Fabiola Valentín e Mariana Varela, rispettivamente Miss Argentina 2020 e Miss Porto Rico 2019, si sono sposate. Le due modelle, di 22 e 26 anni, si sono incontrate e innamorate durante il concorso di Miss Grand International, in Thailandia. È stato amore a prima vista, tanto che a distanza di due anni sono convolate a nozze. La loro storia è stata mostrata sui social network in tutte le sue tappe, inclusa quella della proposta e del giorno del “sì”, nel post di annuncio.

Il matrimonio, come riportato da Vanity Fair, si è celebrato nel Centro Judicial de San Juan di Puerto Rico. La scelta della data non è stata casuale. Il 28 ottobre 2022 in Argentina ricorreva infatti la settimana del pride, durante la quale tutti i membri della comunità LGBT+ hanno rivendicato i propri diritti. Anche le due modelle lo hanno fatto coronando il loro sogno d’amore.

Miss Argentina e Miss Porto Rico si sposano: amore nato al concorso. L’annuncio

La storia di Fabiola Valentín e Mariana Varela fino al momento dell’annuncio di matrimonio era rimasta riservata, ma con la notizia pubblicata sui social network, su Miss Argentina e Miss Porto Rico si sono sposate, la vicenda è diventata nota in tutto il mondo ed ha creato anche molto clamore mediatico. “Dopo aver deciso di mantenere privata la nostra relazione, apriamo le porte a un giorno speciale”, così intanto hanno scritto le due su Instagram. I baci, lo scambio degli anelli, la vacanza insieme. Le modelle hanno voluto mostrare ogni dettaglio della loro favola.

La comunità internazionale ha accolto con entusiasmo questa unione tra la ventiduenne e la ventiseienne. I commenti sotto al post da loro pubblicato sono stati innumerevoli. “Grazie per tutto l’amore. Siamo molto felici e fortunate. Vi auguro che l’amore che ci offrite vi torni indietro moltiplicato. Grazie infinite”, hanno risposto le dirette interessate.











