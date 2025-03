Il suo nome d’arte è Miss Claudia ma nella vita reale lei si chiama Claudia Ruggeri ed è laureata in scienze e tecniche psicologiche, con una specializzazione in psicologia clinica e della riabilitazione. Miss Claudia, oltre ad aver raggiunto il traguardo professionale che si era prefissata, dedicando il suo grande successo al papà e alla sua famiglia, è anche un volto televisivo molto conosciuto e apprezzato. Claudia Ruggeri, infatti, è tra le protagoniste di Avanti un Altro, che dopo un periodo di pausa dopo essere diventata mamma, è pronta a tornare nel programma in grande.

“Dopo una pausa, la più bella della mia vita, perché sono diventata mamma, domani torno in onda ad Avanti un altro in prima serata! È la mia prima volta in scena da mamma, un ritorno breve ma pieno di emozione” ha scritto sui social Miss Claudia, che ad ottobre è diventata mamma della piccola Valentina, nata dall’amore con Marco Bruganelli, il fratello di Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Paolo Bonolis. I due si sono sposati nel 2016 dopo dieci anni d’amore e dopo averla cercata a lungo, sono riusciti ad avere una bambina amatissima, che ha “costretto” Miss Claudia a prendersi una pausa dal mondo della televisione.

Miss Claudia, chi è. La dedica alla figlia Valentina: “Voglio solo stare con te”

Miss Claudia è diventata mamma ad ottobre 2024 della piccola Valentina. Dopo aver messo al mondo la sua prima figlia, tanto desiderata, Claudia Ruggeri le ha dedicato parole al miele in più di un post. “Non conosco felicità più grande che stare con te tutto il tempo, senza interruzione, senza fine” ha scritto la protagonista di Avanti un altro, pronta a tornare alla grande nel programma di Paolo Bonolis dopo la pausa più dolce della sua vita. Ora per lei, sposata con Marco Bruganelli dal 2016, si apre un nuovo capitolo della sua vita.