Miss Fallaci 2 si farà? Tutto sulla possibile trama della fiction

La serie con protagonista Miriam Leone Miss Fallaci farà capolinea questa sera sul piccolo schermo con l’ultima puntata stagionale, ma cosa accadrà in futuro? Fanpage ha aggiornato riguardo a una possibile seconda stagione della fiction con Miriam Leone, in attesa di capire la decisione ufficiale ci sarebbero però i margini per vedere sviluppati nuovi temi riguardo alla vita della celebre giornalista.

La trama della seconda stagione di Miss Fallaci sarebbe ricca di avvenimenti. I nuovi episodi, secondo quanto appreso da Fanpage, potrebbero essere dedicati al racconto del seguito dell’avventura americana di Oriana Fallaci. La giornalista, nel 1961, si recò di nuovo negli Stati Uniti. Nel corso del suo viaggio visitò le strutture della Nasa e incontrò gli astronauti, seguì la loro preparazione e li intervistò sui programmi spaziali. Miss Fallaci 2 si farà? Per il momento non ci sono ufficialità, ma le idee da mettere in campo non mancano.

Anticipazioni Miss Fallaci 2

Quella della seconda stagione di Miss Fallaci con Miriam Leone resta ancora un’idea, un’intenzione a cui – nel momento in cui Fanpage aggiorna – manca una prospettiva concreta.

È tutto fermo, la scrittura non è ancora iniziata, dunque è ancora prematuro parlare di data di messa in onda o altri dettagli, che risulterebbero mere ipotesi campate in aria. Saranno Paramout, Minerva Pictures e la Rai a decidere il destino della serie.