Miss Fallaci anticipazioni, Miriam Leone rivela: “Ecco cosa mi ha colpito di più di Oriana Fallaci”

Oriana sicuramente una delle figure più importanti e di spicco del giornalismo non solo italiano ma anche internazionale e Rai1 ha deciso di omaggiarla con una fiction incentrata sulla sua vita privata e professionale incentrata soprattutto sugli esordi. Ad avere l’onore e l’onere di interpretare è Miriam Leone che, durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo, ha fornire su Miss Fallaci anticipazioni soffermandosi soprattutto sul lavoro di interpretazione e di riscoperta degli aspetti più inediti della giornalista quasi come un ‘archeologo’.

Miss Fallaci, quante puntate sono e quando finisce la fiction Rai 1/ Numero episodi, trama e cast

Scendendo nel dettaglio, infatti, Miriam Leone ha rivelato che interpretare Oriana Fallaci nella fiction di Rai1 è stato un viaggio da una parte bellissimo e dall’altra invece molto interessante e profondo e non è tutto perché poi ha aggiunto che ci sono tre cose che l’hanno molto colpita sulla giornalista: “La sua intelligenza, in qualche modo anche la sua spietatezza, e la sua scrittura raffinatissima.” Non ha fornito su Miss Fallaci anticipazioni vere e proprio ma ha aggiunto che nella miniserie la sua figura verrà raccontata senza filtri per quella che è una figura piena di sfaccettature e contraddizioni.

Miriam Leone protagonista in ‘Miss Fallaci’: “Paura per la scena dell’aborto”/ “Ero davvero incinta e…”

Anticipazioni Miss Fallaci, Miriam Leone confessa: “Girare una scena è stata particolarmente difficile”

Sempre durante la conferenza, inoltre, Miriam Leone ha rivelato che nella fiction di Rai1 si vuole raccontare tutte le varie sfaccettature di Oriana Fallaci, spesso al centro anche di controversie politiche nonostante lei dalla politica volesse sempre restarne fuori: Oriana Fallaci si definiva assolutamente apolitica. Ed infatti nella serie verrà ricordato che Oriana Fallaci ha fatto anche la Resistenza, è stata una staffetta partigiana. Infine su Miss Fallaci anticipazioni le ha fornite spiegando qual è stata una delle scene più difficili che ha girato: “Mentre giravo l’aborto di Oriana io sono rimasta incinta ed è stato un incrocio importante…”. La serie targata Rai sulla giornalista è composta da otto episodio divisi in quattro serate che andranno in onda ogni martedì in prima serata. Nel cast ci sono anche altri noti attori come Maurizio Lastrico e Francesco Colella.