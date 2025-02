La prima serata di Rai Uno sta offrendo ai telespettatori una storia densa sotto ogni punto di vista: Miss Fallaci, una nuova serie tv che racconta la storia incredibile di Oriana Fallaci passando in rassegna non solo il suo contributo magistrale nel mondo del giornalismo ma anche le sue personali esperienze di vita. Dopo appena due puntate è già celebrato il successo del titolo con Miriam Leone nei panni della protagonista e non manca chi già è alla ricerca di curiosità rispetto a ciò che accadrà nei prossimi episodi. Scopriamo quindi le anticipazioni Miss Fallaci in vista della prossima puntata – la terza – in onda il 4 marzo 2025.

Quante puntate ha Miss Fallaci, dov’è stata girata e anticipazioni terza e quarta puntata/ Con Alfredo...

Le anticipazioni Miss Fallaci per la prossima puntata partono dal soggiorno di Oriana Fallaci ad Hollywood e dai risvolti professionali nel merito del suo sogno di affermarsi come giornalista. La collaborazione con Albert Gordon prosegue a gonfie vele e, dopo aver iniziato a conoscere il dietro le quinte dell’industria cinematografica, mette mano ai primi articoli raccontando fattezze e particolarità delle star che abitano l’universo hollywoodiano, senza escludere attori e registi.

Oriana Fallaci, il dramma dell'aborto durante la relazione con Alfredo Pieroni/ "Una grande sofferenza"

Cala la maschera di Albert Gordon… Anticipazioni Miss Fallaci, prossima puntata 4 marzo 2025

Ben presto Oriana Fallaci si renderà conto di un’oscura verità che si cela dietro la benevolenza di Albert Gordon che senza particolari indugi le aveva proposto la collaborazione statunitense. Un entusiasmo che inizialmente lei aveva ascritto unimanete alla stima professionale ma che in realtà sarà in parte giustificato da un intento nascosto del produttore.

Come raccontano le anticipazioni Miss Fallaci per la prossima puntata – 4 marzo 2025 – Albert Gordon calerà la maschera: inizierà una corte serrata nei confronti della protagonista, anche con particolare insistenza. Una circostanza che metterà Oriana Fallaci di fronte ad una scelta e, alla fine, deciderà di lasciare quello che poteva essere il suo sogno e tornare a casa. Potrà comunque essere felice e fiera di quanto appreso nella sua esperienza hollywoodiana; da qui partirà un nuovo impulso per la sua ascesa professionale nel mondo del giornalismo.

Anticipazioni Miss Fallaci, seconda puntata 25 febbraio 2025/ Oriana Fallaci ‘divisa’ tra lavoro e amore…