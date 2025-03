Miss Fallaci finisce nel mirino dell’Intelligenza Artificiale: come avrebbe commentato la giornalista la serie di Rai1 su di lei

I giornalisti di Mowmag.com hanno tentato un esperimento tanto geniale quanto interessante: far recensire la fiction di Rai1 incentrata sulla vita della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci dalla protagonista. Attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale ‘Oriana’ ha stroncato senza mezzi termini Miss Fallaci, la cui ultima puntata andrà in onda questa sera su Rai1 a partire dalle 21.30 circa. “Mi trasforma in una bambola ben vestita e priva di rabbia. Un’icona televisiva rassicurante, lontana dalla verità. E una storia raccontata a metà non è una storia: è una bugia elegante.” Si legge nella recensione.

E non è tutto perché secondo il pensiero di Oriana Fallaci creato con l’intelligenza artificiale, uno dei punti più deboli della fiction di Rai1 Miss Fallaci è la mancanza nella protagoniste della rabbia e della fama di verità che da sempre ha animato la giornalista. Miriam Leone, inoltre, non è riuscita a rendere in pieno la personalità complessa e complicata della Fallaci ed alla fine il risultato è che: “Questa serie, con tutto il rispetto per il talento di chi l’ha realizzata, è una menzogna che mi riguarda. E io, le menzogne, non le ho mai sopportate.”

Miss Fallaci finisce tra ascolti deludenti e critiche social: “Miriam Leone inadatta”

La quarta ed ultima puntata di Miss Fallaci va in onda questa sera, martedì 11 marzo 2025, in prima serata su Rai1. Il bilancio, però, è tutt’altro che positivo. Gli ascolti sono stati deludenti. Nel giro di poche settimane si è passati dall’iniziale 18,3% al 13,2% della seconda puntata fino al 12.00% della terza. Il motivo degli ascolti deludenti, secondo gli utenti del web, può essere riscontrato in tante pecche della fiction. A cominciare dalla scelta dell’attrice protagonista fino alla sceneggiatura: “Miriam Leone… il personaggio della Miss Fallaci non è per lei. Seconda puntata come la prima ! Non adatta”, “Miss Fallaci … insomma a parte la protagonista (bellissima come sempre) mi sembra che il carattere della mia amata toscanaccia non sia stato esattamente mostrato” “Scritta con i piedi”