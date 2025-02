Miss Fallaci, quante puntate sono e quando finisce

Per la grande Miriam Leone è tempo di tornare in onda sul piccolo schermo, a qualche giorno dalla sua presenza sul palco del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti. La nota ex miss Italia debutterà questa sera su Rai1 con la fiction Miss Fallaci, che va a ripercorrere l’emozionante storia della giornalista amata in tutto il mondo e capace di fare del proprio mestiere una sorta di stile di vita. Ma quante puntate sono quelle previste di Miss Fallaci e quando finirà la messa in onda della fiction sul primo canale della tv di stato?

Da stasera martedì 18 febbraio 2025 si proseguirà per quattro prime serate, fino all’11 marzo, oggi assisteremo ai primi due episodi, mentre la seconda puntata è prevista per il 25 febbraio 2025, mentre la terza andrà in onda il 4 marzo, con la quarta puntata comprendente il settimo e ottavo episodio prevista per l’11 marzo 2025. Degli appuntamenti davvero da non perdere, con una Miriam Leone straordinaria.

Miss Fallaci, Miriam Leone rivela: “Si parlerà della sua grande rivincita”

La fiction in onda su Rai1 con Miriam Leone racconterà alcuni passaggi chiave della vita della giornalista, negli anni in cui tentò di trovare la fortuna a New York, provando a intervistare una star del calibro di Marilyn Monroe, ma senza riuscirci. E da quel momento in poi cambiarono tante cose per Oriana Fallaci, che ribaltò la sua carriera:

“La serie racconta degli anni in cui Oriana sfonda in America, va a New York per cercare di intervistare Marilyn ma non ci riesce e fa di questo fallimento uno dei suoi successi più importanti della sua vita” ha raccontato Miriam Leone nel corso di una intervista concessa tra le colonne di Radiocorriere TV soffermandosi sui temi affrontati dalla serie pronta a conquistare i cuori del pubblico di Rai1.

