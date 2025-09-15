Diretta streaming Miss italia 2025, dove e quando vedere il celebre concorso di bellezza in tv e non solo oggi 15 settembre.

Una tradizione che dura da decenni all’insegna della bellezza in tutte le sue sfumature, da sempre un trampolino di lancio per chi sogno di vivere da protagonista il mondo dello spettacolo: fari puntati sulla diretta streaming Miss Italia 2025. Il concorso di bellezza per antonomasia torna ad allietare gli appassionati e in molti non vedono l’ora di scoprire chi sarà colei che avrà l’onere e l’onore di indossare l’iconica fascia.

Oggi – lunedì 15 settembre – è previsto l’appuntamento con Miss Italia 2025 e come giusto che sia in molti si chiedono dove e come poter seguire in diretta streaming il celebre concorso di bellezza. Sono diverse le modalità di visione messa a disposizione, segno di come sia ampia la richiesta da parte degli utenti di poter usufruire della visione di un momento che da anni è da considerare iconico anche per il mondo della tv.

Diretta streaming Miss Italia 2025: tutte le opzioni per seguire il concorso di bellezza

La diretta streaming Miss Italia 2025 – oggi, 15 settembre – sarà disponibile sulla piattaforma RaiPlay in maniera totalmente gratuita. L’app legata al servizio pubblico offrirà la completa visione del concorso di bellezza che porterà al consueto rito dell’assegnazione della fascia.

Come anticipato – data l’ampia richiesta – la diretta streaming Miss Italia 2025 sarà disponibile anche in altre modalità oltre al servizio offerto da RaiPlay. L’appuntamento sarà visibile anche tramite il canale 550 del digitale terrestre, ovvero San Marino RTV.

