Miss Italia 2025, gaffe gravissima: spoilerata vincitrice, problemi tecnici e non solo/ Finale nel caos con Nunzia De Girolamo in imbarazzo che glissa

Finale Miss Italia 2025: gaffe gravissima sulla vincitrice, spoilerata prima della fine

Ieri sera lunedì 15 settembre 2025 è andata in onda la finale di Miss Italia 2025 che ha visto l’incoronazione della 18 Katia Buchicchio. Tuttavia molto tempo prima dell’annuncio della vincitrice di Miss Italia 2025 da parte di Nunzia De Girolamo il suo nome era già stato spoilerato. Facendo un passo indietro, come riporta il sempre attento sito di Biccy, durante l’ultima parte della trasmissione, la conduttrice ha mostrato alle ragazze in concorso dei videomessaggi per loro, ma quando ha annunciato il video per Asia Campanelli è scoppiato il caos.

Scendendo nel dettaglio, prima della trasmissione del video — che in realtà era destinato all’altra finalista, Fanny Tardelli — sul ledwall è comparsa la scritta Katia Buchicchio Miss Italia 2025. Nunzia De Girolamo, visibilmente imbarazzata, ha cercato di correre ai ripari sull’errore di persone: “Ok, il video era per Fanny, hanno invertito l’ordine. Ora andiamo per Asia Campanelli, vediamo la sorpresa per te, anzi, a sorpresa: vediamo per chi è questo video”, ma ha glissato sulla gravissima gaffe sull’incoronazione della vincitrice a Miss Italia 2025. Inutile dire che la scritta “Katia Buchicchio Miss Italia 2025” non è comparsa con il nome di nessun’altra ragazza ma, anzi, è stata la stessa scritta comparsa circa cinque minuti dopo durante la proclamazione della vincitrice.



Vincitrice Miss Italia 2025, gaffe sull’annuncio: Nunzia De Girolamo glissa, l’ironia del web

Nunzia De Girolamo ha glissato sulla grave gaffe a Miss Italia con lo spoiler sulla vincitrice ma la reazione del popolo del web non si è fatta attendere tra ironia e sfottò. Su X si legge: “Vuoi vedere che la regia aveva fatto lo spoiler durante i video messaggi? Sto morendo!” “Annunciano il video per Asia Campanelli, si legge Katia Buchicchio e il video era per Fanny Tardelli. Direi che può essere il riassunto di questa Miss Italia 2025” Ed in effetti tra gravi gaffe, problemi tecnici e persino Guè che è scappato letteralmente, dopo essersi esibito anche questa edizione è stata un clamoroso flop per il concorso di reginette di bellezza che da anni riceve critiche e sfottò.