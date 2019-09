MISS ITALIA, LA FINALISTA SEVMI VITTIMA DI RAZZISMO/ Danny Mendez: “In bocca al lupo”

Miss Italia finisce nel mirino degli haters. Non è ancora cominciata la finale del concorso di bellezza, prevista per venerdì 6 settembre 2019 in prima serata su Rai1, ma è stato già registrato il primo caso di ‘odio in rete’ ai danni di una Miss in gara. A finire nel mirino dei leoni da tastiera la bellissima Sevmi Tharuka Fernando, la Miss Veneto tra le finaliste di quest’anno. La ventenne padovana è stata vittima di attacchi di razzismo per via del colore della sua pelle. Sevmi Fernando è nata a Padova, ma ha origini senegalesi; il padre, infatti, si è trasferito a Villanova di Camposampiero (Padova) dallo Sri Lanka trent’anni fa e poco dopo è stato raggiunto anche dalla moglie. Su Instagram la bellissima finalista di Miss Italia 2019 ha pubblicato un post condividendo tutta la sua gioia: “Ci siamooo! Questa sera al casinò di Cà Noghera verranno svelate le ragazze che saranno ammesse tra le 80 finaliste di Miss Italia. Sono agitatissima,incrocio le dita! Grandissima ph”. Un post che ha scatenato alcuni haters contro di lei.

Sevmi Fernando, finalista Miss Italia vittima di razzismo

Nonostante gli attacchi da parte degli haters, Sevmi Fernando non ha perso il suo bellissimo sorriso che potrebbe portarla lontano nelle semifinali di Miss Italia 2019 in attesa di scoprire le 80 finaliste della 80esima edizione del concorso di bellezza più famoso d’Italia. La bella Miss di origini cingalesi ha trovato da subito supporto da parte di alcuni follower che l’hanno difesa dagli attacchi degli haters. “È bella! Lo dico da mamma di una ex partecipante al concorso. Stupidi ed invidiosi chi la critica. E sono una di destra e smentisco che siamo razzisti. Non si possono non apprezzarle qualità estetiche, morali, intellettive ecc…solo perché si ha origini esotiche” scrive una follower, mentre tra i tantissimi commenti si legge anche il commendo di una ex Miss Italia. Si tratta di Denny Mendez, la Miss Italia 1996 che tanto fece discutere per via del colore della pelle. “Auguri! In bocca al lupo” ha scritto la Mendez a cui la giovanissima Sevmi ha risposto con “Grazie infinite Viva il lupo!”. Chissà che questa polemica non possa portarle fortuna e perchè no portarla alla vittoria di titolo di reginetta più bella d’Italia.

