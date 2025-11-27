Patrizia Mirigliani replica a Martina Colombari dopo le sue parole critiche su Miss Italia nell'intervista rilasciata a Belve

Una frase di Martina Colombari, detta durante la sua recente ospitata a Belve, ha scatenato la replica di Patrizia Mirigliani. La patron di Miss Italia si è infatti sentita particolarmente toccata quando Martina, che è diventata celebre proprio dopo aver vinto il concorso di bellezza, ha dichiarato: “Miss Italia? Era un periodo differente, io sono stata eletta 34 anni fa e aveva un senso. Oggi? Mi spiace dirlo, ma no, non ha senso“. Colombari ha dunque stroncato il concorso, almeno coniugandolo ai nostri tempi, trovandolo in quale modo obsoleto.

Martina Colombari: “Frase contro Barbara D’Urso a Ballando? Ecco la verità”/ “Voglio dare fastidio…”

Un giudizio che ha portato Patrizia Mirigliani ad intervenire personalmente, rispondendo alla sua ex Miss: “Cara Martina, che dispiacere le tue parole di ieri sera a Belve! – ha esordito, lanciandole poi una stoccata – Solamente un anno fa eri presidente di giuria di una Miss Italia che per te non ha più senso”.

Tradimento Martina Colombari e Billy Costacurta: "Entrambi abbiamo avuto un altro"/ Come sono i rapporti oggi

Patrizia Mirigliani replica a Martina Colombari dopo la sua critica a Miss Italia

Mirigliani ha insomma ricordato che la Martina Colombari che critica Miss Italia a Belve è la stessa che fino ad un anno fa giudicava le ragazze in gara nel ruolo di presidente di giuria. Un controsenso, dunque, se letta in questo modo, soprattutto se si ricordano le parole che l’attrice ha dichiarato proprio durante la sua ultima esperienza nel concorso di bellezza. “Voglio ringraziare Miss Italia perché l’ho sempre portata nel cuore. – ha esordito in quell’occasione (nel video che trovate alla fine dell’articolo), aggiungendo che la sua – Non è piaggeria, ma è la verità, perché ho sempre detto che la mia carriera è nata da questa celebrazione della bellezza.” Non resta che vedere se Martina replicherà a sua volta.

Achille Costacurta, figlio Martina Colombari: dalle droghe al tentato suicidio/ "Fatto tutto per salvarlo"