Miss Keta/ “Datemi una mascherina e vi dirò la verità, nascondermi mi affascina”

Miss Keta si è raccontata a viso aperto, o meglio, a viso coperto, ai microfoni del mensile Vogue. La deejay, cantante, e non solo, fa da sempre dello stile e dell’immagine un suo punto esclusivo, e la stessa indossa la mascherina da ben prima di quando è stato introdotto l’obbligo a causa del covid. “L’identità nascosta, ma soprattutto la maschera che la occulta – racconta la stessa Miss Keta, di cui recentemente ne ha parlato anche l’autorevole New York Times definendola “Italy’s rap diva” – sono elementi molto affascinanti e ricchi di significato. Sicuramente sono stati un forte catalizzatore che ha permesso anche al progetto di svilupparsi prendendosi molti rischi a livello artistico e politico”.

Jessica Morlacchi/ "Tale e Quale show? I Gemelli di Guidonia hanno già vinto..."

Il collega di Vogue ha quindi chiesto a Miss Keta come mai la stessa abbia deciso di indossare la mascherina senza mai rivelare il suo volto, e lei ha replicato con tali semplici parole: “Datemi una mascherina e vi dirò la verità”. I suoi look sono decisamente eccentrici e unici, e a riguardo la stessa ha spiegato come nascono: “Collaboro per la moda con William Merante da Sanremo 2020; precedentemente ho lavorato con Elena Sanfilippo. Lo styling per me è sempre stato, come per la musica, un processo variegato e fluido a cui partecipano molte persone con le loro visioni e influenze. Il mio corpo è pura fantasia”.

FABRIZIO CORONA DENUNCIATO PER EVASIONE DOMICILIARI/ "Ha interpretato male permesso…"

MISS KETA E I SUOI TRE LOOK RECENTI PREFERITI

Quindi Vogue ha chiesto a Miss Keta quali siano i suoi ultimi look preferiti, e la stessa ha indicato per primo quello del 2015 “Parco Forlanini, dove l’artista appariva in rosso con tanto di occhiali a forma di cuore: “Questo look è uno dei miei preferiti in assoluto. Di difficile lettura. Materiali ultra economici e di dubbia qualità sommati fra loro senza particolare criterio se non quello di essere rossi. Il risultato? Pura decostruzione. materico e crudo. Fra Mario Merz e Eckaus Latta”.

Il secondo scelto è quello del 2018 per il video “Una vita in capslock”: “Straordinario lungo Fausto Puglisi stylato da Thais Montessori Brandao iconica wig del leggendario “Marcos Wigs. L’inizio di un’era che ha chiaramente ispirato la collezione resort 2019 di Gucci”. Infine l’ultimo look, quello del 2019 per il Paprika XXX Tour: “Un look custom made total pink realizzato da “One Off by Grace” con visionario copricapo “Ilariusss” ispirato alla Tv degli anni 80 e agli anime Hentai. Anche Lady Gaga l’ha apprezzato per il video di ‘Stupid Love’”.

Gabriele Muccino/ “Silvio non lo vedo dal 2007, è come aver elaborato un lutto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA