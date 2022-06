Miss Marple: Assassinio a bordo/ Su Rete 4 il film dai romanzi di Agatha Christie

Miss Marple: Assassinio a bordo, film di rete 4 diretto da George Pollock

Miss Marple: Assassinio a bordo vain onda su Rete 4 oggi, mercoledì 29 giugno 2022, a partire dalle 16.50. Si tratta di un film poliziesco del 1964 distribuito da MGM – MGM Home Video e prodotto da Lawrence P. Bachmann per MGM. La regia è di George Pollock. Nel cast troviamo Margaret Rutherford, vincitrice nel 1964 di un Premio Oscar e di un Golden Globe come migliore attrice non protagonista per International Hotel. Il protagonista maschile è Lionel Jeffries, attore e regista che ha diretto film come: Quella fantastica pazza ferrovia, dove ha curato anche la sceneggiatura. In tutta la sua carriera ha ottenuto una nomination al Golden Globe nel 1967 come migliore attore protagonista in un film musicale per La spia dal naso freddo.

La cucina del cuore/ Su Canale 5 il film con Shawn Roberts

Il cast è arricchito anche della presenza di Charles Bud Tingwell, Stringeers Davis e Miles Malleson. Anche questo film si ispira al famoso personaggio della scrittrice Agatha Christie ma il soggetto è originale. Difatti a differenza degli altri tre film che lo hanno preceduto, questo non è tratto da nessun romanzo della celebre autrice. La musica che accompagna i titoli di testa è la stessa che ritroviamo nella serie composta da quattro pellicole dedicate a Miss Marple ed è stata composta dall’artista Ron Goodwin.

C’era una volta… a Montecarlo/ Su Rai 1 il film con Rayane Bensetti

Miss Marple: Assassinio a bordo, la trama del film: un cadavere e…

Leggiamo la trama di Miss Marple: Assassinio a bordo. Un uomo appartenente a un club navale che si occupa della riabilitazione di giovani delinquenti viene trovato morto. Miss Marple lo sostituisce in qualità di nipote del fondatore dell’associazione. Durante una riunione, uno dei membri vuole intervenire perché ha da fare dichiarazioni molto importanti che riguardano la nave scuola, ma dopo aver sniffato un po’ di tabacco muore all’improvviso.

Vista l’età avanzata, si pensa che sia stato colpito da un infarto, ma la detective scopre che a ucciderlo è stata la stricnina che qualcuno ha aggiunto al tabacco che l’uomo ha tirato su di naso. Dopo qualche indagine, Miss Marple è costretta a salire sulla nave scuola e proseguire le indagini, poiché tutti gli indizi portano a bordo. La prima notte trascorsa sulla nave la detective intercetta una conversazione in codice morse. Nel frattempo a terra quattro giovani vanno a rubare in una villa e successivamente vengono arrestati. Sulla nave c’è un omicidio, viene ritrovato il corpo senza vita di un insegnante appeso all’albero maestro e trafitto da una spada. Dopo qualche indagine si scopre che l’uomo è stato il mandante del furto in villa.

Le colline bruciano/ Su Rete 4 il film di Stuart Heisler

Durante la notte, viene scoperto un secondo cadavere, è quello di un’assistente della scuola e amante della prima vittima. L’ispettore Craddok arresta un uomo perché è sempre presente nella lista degli invitati nelle feste organizzate nelle ville, poi però dovrà rilasciarlo perché in realtà veniva usato dalla ragazza, poi uccisa, che si fingeva di avere una relazione con lui solo per avere accesso alle case di lusso. Marple nota che sulla nave i ragazzi sono trentatré, mentre ne risultato registrati quarantacinque. Difatti qualcuno ha incassato i sussidi manipolando i conti. L’assassino per non essere identificato ha cominciato a uccidere, tutti quelli che scoprivano che rubava i soldi dell’associazione. Toccherà a Miss Marple smascherare il ladro-assassino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA