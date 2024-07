Miss Merkel: anticipazioni puntata 12 luglio 2024/ La morte del cavaliere Balduin

Miss Merkel: oggi in onda una nuova puntata

Venerdì 12 luglio andrà in onda in prima serata su Rai 2, alle ore 21.20 circa, la nuova serie tedesca che promette di catturare il cuore del pubblico, dal titolo Miss Merkel La storia si basa sull’omonima serie best seller nata dalla penna dello scrittore David Safier, già conosciuto nel nostro Paese per essere l’autore dei romanzi da cui è stata tratta la serie televisiva Lolle trasmessa da MTV Italia e Fox. Miss Merkel vede come protagonista Angela Merkel, interpretata dall’attrice e regista teatrale Katharina Thalbach che ha iniziato la sua carriera ben 40 anni fa, esordendo nel 1974 con il lungometraggio Der nackte Mann auf dem Sportplatz di Konrad Wolf e prendendo parte a numerosi progetti per il piccolo e il grande schermo, di cui il più recente è proprio Miss Merkel.

Al suo fianco l’attore Thorsten Merten, nei panni di suo marito Gioacchino, e l’attore Tim Kalkhof, nel ruolo di Mike, guardia del corpo della protagonista e fidanzato di Marie. Nel cast anche: Sascha Nathan, nel ruolo del commissario Herr Hannemann; Susanne Bredehöft, nei panni del medico legale Frau Radzinski; infine Taneshia Abt interprete di Marie Horstmann, fidanzata di Mike e madre del piccolo Angelo.

La trama di Miss Mrkel

La storia di Miss Merkel ruota proprio attorno al personaggio di Angela Merkel che, dopo avere abbandonato la carriera politica, ha iniziato una nuova vita nell’ Uckermark al fianco di suo marito Joachim Sauer, protetta dallo sguardo vigile della sua fedele guardia del corpo Mike. La monotonia e la tranquillità della pensione, però, non sono molto adatte al carattere di Angela, che ben presto inizierà a indagare personalmente su alcuni casi della zona, nonostante il disappunto del marito e della sua guardia del corpo, che vorrebbero che si riposasse e evitasse pericoli inutili.

In realtà i casi di cui si interessa Angela sono sotto la responsabilità del commissario del luogo, Herr Hannemann, ma quest’ultimo è troppo pigro per impegnarsi a notare anche le incongruenze più palesi. Nel corso delle sue indagini Angela fa amicizia con la dottoressa Radzinski che, vedendo l’impegno della protagonista, decide di aiutarla a risolvere i misteri che incontrano di volta in volta.

Anticipazioni Miss Merkel: la morte di un cavaliere

Nell’episodio della puntata di Miss Merkel in onda questa sera dal titolo “Morte al castello”, la protagonista viene invitata ad un evento organizzato per il 50° anniversario dalla morte del cavaliere Balduin von Baugenwitz. Proprio durante i festeggiamenti, il discendente del nobiluomo viene trovato morto.

All’inizio tutti pensano ad un suicidio, ma Miss Merkel intuisce ben presto che dietro questa morte si nasconde molto di più. Dapprima la protagonista sospetta della moglie dell’uomo, Alexa, ma anch’ella viene trovata poco dopo morta. Nonostante il commissario Hannemann faccia di tutto per frenare Miss Merkel, quest’ultima è decisa a risolvere questo mistero e a trovare la mano misteriosa che si nasconde dietro questo duplice omicidio.











