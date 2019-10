Miss Mosca divorzia dal sultano della Malesia/ Chiesti 27mila euro al mese!

Il matrimonio tra Miss Mosca Oksana Voevodina e l’ex sultano Muhammad V è naufrugato dopo meno di un anno. I due sono convolati a nozze lo scorso novembre ma ora lei ha già chiesto il divorzio. Una vera delusione per il sultano che aveva rinunciato anche al trono pur di sposarla. Inoltre la Voevodina ha chiesto un assegno di mantenimento da 27 mila euro al mese. Il portale Oggi.it ci ricorda alcuni dettagli della storia. Miss Mosca 2015, Oksana, 27 anni, aveva perso la testa per il re della Malesia e sultano del Kelantan Muhammad V nel 2017. Lui, 24 anni più di lei con alle spalle un matrimonio già naufragato aveva deciso di abdicare al trono per lei. Una storia che sembrava respingere anche le tempeste.

Oksana Voevodina e l’ex sultano Muhammad V si lasciano dopo meno di un anno di nozze

Dopo lo scandalo dei video hot di Oksana, che si riferiscono alla sua partecipazione ad un reality in cui avrebbe fatto sesso con un concorrente, la coppia ha mostrato grande compattezza. Inoltre la giovane, prima di sposarsi, si era convertita all’Islam. La ciliegina sulla torta del rapporto sembrava essere la nascita, il 21 maggio, del loro figlio, Leon. O meglio Tengku Ismail Leon Petra Bin Tengku Muhammad V Faris Petra. Ma il primo luglio i due avevano già deciso di separare le loro strade registrando la separazione. E ora Oksana è passata all’incasso chiedendo l’equivalente di 27 mila euro al mese, una casa in Russia e una a Londra, da 9 milioni di euro. L’ex marito ha accolto il tutto con immenso stupendo: “Chi crede che io sia … Bill Gates?” Quel che resta è una storia durata meno di un anno per la grande sorpresa di chi ha seguito tutte le vicissitudini di questa storia che sembrava promettere bene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA