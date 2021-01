Miss Peregrine La Casa dei Ragazzi speciali/ Video, su Rai 3 il film con Eva Green

Miss Peregrine La Casa dei Ragazzi speciali vain onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, giovedì 7 gennaio, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata nel 2016 da diverse case cinematografiche con la distribuzione curata dalla Twentieth Century Fox. Il soggetto è tratto dal romanzo omonimo scritto da Ransom Riggs mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattate da Jane Goldman per la regia di Tim Burton. Il montaggio è stato eseguito da Chris Lebenzon con il ruolo di direttore della fotografia affidato a Bruno Delbonnel. Nel cast figurano Eva Green, Asa Butterfield, Ella Purnell, Samuel L. Jackson, Judi Dench, Terence Stamp, Rupert Everett, Allison Janney e Chris O’Dowd.

Miss Peregrine La Casa dei Ragazzi speciali, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Miss Peregrine La Casa dei Ragazzi speciali. In una città della Florida vive un giovane ragazzo di nome Jake il quale ha sempre avuto un rapporto straordinariamente affezionato con il suo nonno paterno. Una persona di grande esperienza che intratteneva l’adolescente con una serie di racconti riguardanti dei fantomatici ragazzi speciali che avevano dei poteri straordinari che gli permettevano di essere molto importanti. In questi racconti il nonno parlava spesso di una donna di nome Miss Peregrine la quale si occupava di questi ragazzi speciali in una sorta di tenuta nascosta in Gran Bretagna. Tuttavia Jake ha deciso di non volere più ascoltare i racconti del nonno in quanto in virtù di queste avventure che lui poi proponeva ai suoi amici è stato oggetto di varie forme di bullismo che gli hanno reso la vita estremamente complicata a scuola e nei rapporti sociali.

Un giorno mentre il ragazzo si trova a scuola riceve la telefonata dei propri genitori con cui viene invitato a rientrare quanto prima a casa in quanto suo nonno era alle prese con un malore. Tornato a casa in realtà il ragazzo trova una situazione ben diversa in quanto la residenza è stata messa a soqquadro e per terra c’è il nonno morente il quale prima di passare a miglior vita racconta alla nipote l’esigenza di dover leggere una cartolina nascosta in un luogo dove c’è una creatura magica. La cosa non sembra avere alcun senso ma alla fine finisce per dare dei problemi di natura psicologica al ragazzo il quale intravede in effetti una creatura magica che peraltro soltanto lui può vedere. Questa cosa gli costa un percorso terapeutico presso una psicologa ma ad un certo punto inizia a credere ai racconti del nonno in quanto in un vecchio libro trova una cartolina che il nonno aveva ricevuto da una certa Miss Peregrine. A questo punto inizia la straordinaria avventura di Jake che andrà a far visita alla casa dei Ragazzi speciali per scoprire quale sia il suo destino.

