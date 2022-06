Miss Velo, l’organizzatrice “Indossare velo è libera scelta”/ Dalla Chiesa “Ipocrita”

A Mattino5 il caso di Miss Velo, il concorso di bellezza organizzato negli scorsi giorni a Cinisello Balsamo, periferia di Milano, riservato solamente alle ragazze che indossano appunto il velo. Una delle organizzatrici di questo evento è stata intervistata in collegamento dal programma di Canale 5, spiegando: “Quando abbiamo lanciato il concorso lo abbiamo fatto per incoraggiare le ragazze che hanno messo il volo con scelta libera, è stata la prima domanda che abbiamo fatto a queste ragazze: quando volevano partecipare a questo concorso quando abbiamo fatto il colloquio, abbiamo chiesto se avessero messo il velo per libera scelta, è stata fra le prime domande”.

Poi ha proseguito: “E’ stato solo dare uno spazio, un posto, per incoraggiare queste ragazze che hanno scelto di indossare liberalmente il velo di dirlo finchè questa scelta fosse libera”. E ancora: “Hanno il diritto di essere orgogliose di andare avanti e di avere successo e anche di essere un membro importante che possa aiutare la società”.

MISS VELO, IL CONCORSO DI CINISELLO BALSAMO FA DISCUTERE A MATTINO5

Francesco Vecchi, il conduttore di Mattino5, fa comunque notare una cosa che ha fatto discutere l’opinione pubblica: “Nella didascalia di questo concorso, ha riportato un versetto del Corano sul velo, in cui si legge che per essere riconosciute e non essere molestate bisogna indossarlo, perchè questa frase che lega il velo alla molestia e viceversa chi non indossa il velo ha la possibilità di essere molestata?”. In collegamento anche la nota conduttrice Rita Dalla Chiesa, che sull’argomento ha spiegato: “Trovo tutto questo abbastanza ipocrita se posso esprimere la mia opinione, propagandistico”.

Quindi ha proseguito: “Già discriminare una donna a seconda di come porta il velo, la sua pagella scolastica e tutto il resto, è discriminazione, quindi non mi sembra che abbiano fatto un atto di accompagnamento psicologico alle ragazze queste signore che hanno deciso di fare il concorso, e poi vorrei capire per quale motivo per esempio ci sono moltissime ragazze che vorrebbero vivere all’occidentale ma che vengono discriminate fino al punto di portarle alla morte”.

"Trovo tutto questo abbastanza ipocrita e propagandistico"@ritadallachiesa commenta il concorso di bellezza per le ragazze con il velo organizzato alle porte di Milano#Mattino5













