Missile russo ritrovato in Polonia/ È mistero: NATO non lo ha rilevato, è inesploso

Un missile da crociera russo è stato ritrovato in una foresta a pochi chilometri da Bydgoszcz, in Polonia, lo scorso 22 aprile, da un passante. L’uomo ha immediatamente avvertito la Polizia, ma a distanza di un mese dall’inizio delle indagini, come riportato da Die Welt, la questione resta ancora un mistero. Anche il Ministero della Difesa di Varsavia ha deciso dunque di occuparsene.

Le iscrizioni in cirillico sono subito apparse evidenti. L’analisi ha poi confermato che si trattava di un KH-55, il cui nome in codice NATO è AS-15 Kent. È un missile da crociera tipicamente lanciato dai bombardieri russi a lungo raggio, che può essere anche utilizzato per trasportare testate nucleari. Il Paese di Vladimir Putin ne sta usando molti contro l’Ucraina. L’esemplare in questione tuttavia era dotato di una testata di cemento e dunque è rimasto inesploso. Ciò non è stato sufficiente per evitare l’allarme in Polonia.

Missile russo ritrovato in Polonia: la NATO non lo rileva

È un mistero il motivo per cui i sistemi della NATO non abbiano rilevato l’ingresso nello spazio aereo del missile russo ritrovato in Polonia, che è avvenuto il 16 dicembre dello scorso anno. Per quattro mesi, il razzo è rimasto inosservato nella zona boscosa dopo avere volato per 500 chilometri senza essere rilevato. La Difesa e le autorità di sicurezza non si sono accorte di nulla. Il Paese di Mateusz Morawiecki sta implementando il programma più costoso in Europa, acquistando diversi sistemi di fabbricazione americana. Essi, però, non sono ancora in uso.

In attesa che ciò avvenga, ci si continua a interrogare sulla natura del missile da crociera: si è tratta di una provocazione di Mosca oppure di un errore? Quest’ultima ipotesi è messa in dubbio in virtù del fatto che Bydgoszcz non si trova al confine con l’Ucraina, bensì è più vicino a quello con la Germania. Inoltre, la città riveste anche una particolare importanza militare, in quanto è sede del quartier generale della NATO. È possibile, però, che il razzo sia partito dalla Bielorussia e successivamente andato fuori rotta.











