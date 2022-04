Missile Sarmat, capitali Europa colpite in 200 secondi/ Video Tv russa simula attacco

Il missile Sarmat rappresenta un pericolo concreto per l’Europa? Secondo la tv di Stato della Russia, la risposta non può che essere affermativa. Infatti, qualora Vladimir Putin lanciasse un attacco nucleare su tre capitali del Vecchio Continente, scelte dall’emittente “Rossija 1”, “non ci sarebbero sopravvissuti”. Il responso giunge dalla simulazione effettuata dal programma “60 Minutes”, nel quale è stato annunciato che Londra, Parigi e Berlino verrebbero colpite e distrutte in meno di 200 secondi dal lancio di missili nucleari (poco più di tre minuti, in buona sostanza).

Il presidente del partito nazionalista Rodina, Aleksey Zhuravlyov, ha detto che se la Russia lanciasse armi nucleari contro il Regno Unito “basterebbe un missile Sarmat per fare sì che le isole britanniche non ci fossero più, dico sul serio”. Uno dei conduttori, dal canto suo, ha tenuto a rimarcare il fatto che anche il Regno Unito è dotato di armi nucleari e che “nessuno potrebbe sopravvivere a questa guerra”. E, ancora: “Moriremo tutti prima o poi, ma almeno andremo in paradiso”.

MISSILE SARMAT: COSÌ LA RUSSIA POTREBBE FARE UNA STRAGE IN POCHI MINUTI IN EUROPA

Ricordiamo che il nuovo missile ipersonico Sarmat è stato testato pochi giorni fa e che, secondo i piani di Mosca, molti esemplari dovranno essere dispiegati entro l’autunno a Uzhur, nella regione siberiana di Krasnoyarsk, per condurre ulteriori esperimenti sul loro funzionamento.

Infine, come evidenziano sulle loro colonne i colleghi del quotidiano “Il Messaggero”, i produttori dello show della televisione di Stato russa, hanno quindi mostrato agli spettatori “una mappa che mostra nel dettaglio la traiettoria e i tempi con cui Sarmat, il nuovo missile balistico intercontinentale russo lanciato da Kaliningrad (l’enclave russa tra Polonia, Lituania e Mar Baltico), raggiungerebbe le principali capitali europee: Berlino in 106 secondi, Parigi in 200 secondi e Londra in 202 secondi”.

«60 minutes» talk show: Russian propagandists have already counted how long it would take for the latest Russian nuclear missile «Sarmat» to reach European capitals if launched from Kaliningrad: 🇩🇪Berlin—106 seconds

🇫🇷Paris—200 seconds

🇬🇧London—202 seconds#StopRussia pic.twitter.com/FMSNF9d62t — UkraineWorld (@ukraine_world) April 29, 2022













