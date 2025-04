Mission: Impossible 2: in onda oggi alle 23:20

Il 4 aprile 2025 è in programma alle 23:20 su Italia 1 il film d’azione Mission: Impossible 2 del 2000. La regia è di John Woo, mentre le musiche sono state realizzate da Hans Zimmer. Protagonista del film è Tom Cruise, considerato una delle star più rappresentative di film d’azione. Top Gun, Magnolia, Vanilla Sky, Il socio e Intervista col vampiro sono solo alcuni dei suoi film più iconici.

Tra i protagonisti di Mission: Impossible 2 c’è anche Stephen Dougray Scott, attore britannico che ha partecipato a vari film come Deep Impact, La leggenda di un amore – Cinderella, Il gioco di Ripley, Marylin e Taken 3 – L’ora della verità. Spiccano anche le presenze di attori del calibro di Ving Rhames, noto soprattutto per aver interpretato Marsellus Wallace in Pulp Fiction, e del pluripremiato Anthony Hopkins che ha recitato in film come Il silenzio degli innocenti, Dracula di Bram Stoker, Surviving Picasso e Il caso Thomas Crawford.

Mission: Impossible 2: trama del film. Un virus letale…

Il biochimico Vladimir Nekhorvich cerca di avvertire Ethan Hunt che la Biocyte Pharmaceuticals lo ha costretto a sviluppare un virus letale, Chimera, per poi speculare sulla vendita dell’antidoto, Bellerofonte. Mentre Hunt è in vacanza, l’IMF invia l’agente Sean Ambrose a impersonarlo per proteggere Nekhorvich, ma questi lo tradisce, lo uccide e ruba l’antidoto, facendo precipitare l’aereo con tutti i passeggeri. Richiamato in servizio, Hunt riceve l’incarico di recuperare Chimera e Bellerofonte. Con l’aiuto di Luther Stickell, Billy Baird e della ladra Nyah Nordoff-Hall, ex di Ambrose, si reca a Sydney, dove ha sede la Biocyte. Nyah si riavvicina ad Ambrose per spiarlo e scopre il suo piano: scatenare un’epidemia per far schizzare alle stelle il valore dell’antidoto, di cui vuole il controllo assoluto.

Hunt si infiltra nella Biocyte e riesce a distruggere quasi tutti i campioni del virus, ma Ambrose lo sorprende prima che possa eliminare l’ultimo. Per impedirgli di usarlo, Nyah si inietta Chimera, condannandosi a morte. Ambrose la abbandona, lasciandola vagare per la città per diffondere il contagio. Dopo un inseguimento mozzafiato e uno scontro corpo a corpo, Hunt uccide Ambrose e recupera l’antidoto. Luther riesce a somministrarlo a Nyah in tempo, salvandole la vita. Come ricompensa, l’IMF cancella i suoi precedenti, e Hunt può finalmente concludere la vacanza con lei.