Mission: Impossible Dead Reckoning 1/ Lo spettacolo strabordante che non sorprende

All’interno di un minaccioso sottomarino sovietico si sperimentano nuovi armamenti capaci di sorprendere il nemico, costruiti su sofisticati sistemi di Intelligenza artificiale. Un’intelligenza che, nel breve tempo dell’incipit del film, impara da se stessa e si ritorce contro agli astuti “cattivi”, affondando lo stesso sommergibile. Recuperare il controllo dell’AI, che mette in palio il controllo dell’umanità, è la nuova missione impossibile per Ethan Hunt, che può decidere di accettarla, oppure no. Potrebbe mai lasciarsi spaventare per così poco?

Non è facile sorprendere, al settimo capitolo di una saga esplosiva, tra le più iconiche dei nostri tempi, iniziata al cinema nel lontano 1996 (in tv era cominciata trent’anni prima) con DePalma alla guida e il giovane Tom Cruise, al tempo trentaquattrenne, insostituibile protagonista. Non è facile, e infatti non ci riesce. La concorrenza oggi è ancora più spietata, tra agenti segreti, giustizieri, bond girl, supereroi e universi immaginifici vari e paralleli.

Mission Impossible 7 gioca sul sicuro. Reinventa Ethan Hunt senza nulla inventare, rispolverando gli amici di sempre, al suo fianco: Benji Dunn, il brillante indomito agente sul campo, esperto informatico e Luther Stickwll, l’hacker di professione, l’uomo che risolve, sempre.

2 ore e 43 di viaggi intercontinentali e scene pirotecniche alle prese, come sempre, con la grave minaccia della fine del mondo. Poco importa da dove venga questa minaccia, anche se, guarda caso, è di matrice sovietica… L’importante è che sia abbastanza drammatica da reggere la storia che, questa volta, ruota attorno all’AI. Un’intelligenza molto intelligente, molto più fredda e spietata dei robot “ridleyani” dotati di pizzichi di emozione. L’Entità, così viene chiamata nel film, è un’infezione digitale che trasforma i dati di ogni cosa in spazzatura, la verità indubitabile in azzardata scommessa. L’Entità comanda il mondo sparigliando le carte, trasformando le cose a proprio piacimento. E facendole sembrare vere.

Immaginiamola ora nelle mani sbagliate ed ecco che la minaccia diventa la peggiore di sempre, controllando chi tiene il controllo. Per sventare questo orribile incubo servono due chiavi a forma di croce che, una volta in contatto, regalano il potere.

C’è solo un uomo che può salvare il pianeta e si chiama Ethan Hunt, eroico condottiero di auto, moto, aerei, elicotteri, parapendii e sommergibili, gran cavalcatore di treni in movimento, inviso ai buoni come ai cattivi e costretto come sempre a operare fuori dalla legalità. Un eroe piacione, seduttore senza tempo, a volte goffo a volte implacabile, migliore amico di pochi, peggior nemico di molti.

Cruise non teme il tempo. Alla telecamera offre la sua giovinezza che non passa e alle cronache la sua abilità di stunt man, pronto a rischiare la vita per rendere le scene più vere.

Si viaggia in Italia, tra Roma e Venezia, celebrate da straordinarie cartoline che ci rendono fieri. Con Ethan e Grace (Hayley Atwell) a bordo di una cinquecento gialla che ricorda le avventure di Lupin III con Fujiko. E poi in Olanda, ad Amsterdam, nel mare di Bering, in un sommergibile nucleare a caccia di nemici e nel deserto dello Yemen, tra appassionanti battaglie nella tempesta di sabbia.

Lo spettacolo è totale, strabordante e iconico fino alla scena finale del treno, come nel primo glorioso capitolo, dove si danza sui tetti alla velocità della luce.

Al format di Mission Impossible non manca nulla di quello che c’è sempre stato. Tra humor, esplosioni, inseguimenti al cardiopalma, voli nel vuoto, maschere di gomma, scambi di identità, paure globali.

Ed è solo la prima parte.

