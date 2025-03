Mission: Impossible – Dead Reckoning, film su Canale 5 di Christopher McQuarrie

Mission: impossible – Dead Reckoning è la prima visione TV che andrà in onda su Canale 5, in prima serata alle ore 21:20, di martedì 4 marzo 2025. Si tratta di un film d’azione del 2023 co-scritto, diretto e co-prodotto dallo sceneggiatore, regista e produttore statunitense Christopher McQuarrie, premio Oscar nel 1996 come miglior sceneggiatura originale per I soliti sospetti. La pellicola è il sequel di Mission: Impossible – Fallout del 2018 e rappresenta il settimo film della serie Mission: Impossible.

Il cast di Mission: impossible – Dead Reckoning è composto principalmente da Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby. La produzione è di Paramount Pictures, Skydance Media e TC Productions. Gli effetti speciali sono a cura di Neil Corbould, Alex Wuttke, Simone Coco e Jeff Sutherland. La colonna sonora di Mission: impossible – Dead Reckoning è stata realizzata dal compositore e produttore discografico scozzese Lorne Balfe.

La trama del film Mission: Impossible – Dead Reckoning: ricomporre la chiave per disattivare l’intelligenza artificiale

In Mission: Impossible – Dead Reckoning, il sottomarino russo K599 Sevastopol viene improvvisamente affondato da un siluro ed Ethan Hunt (Tom Cruise) ottiene l’incarico di recuperare la prima metà di una strana chiave cruciforme posseduta da Ilsa Faust (Rebecca Ferguson).

Ethan riesce a salvare la donna dai mercenari in Arabia e a ricuperare la metà della chiave. Tornato a Washington D. C., si infiltra in una riunione della Comunità di Intelligence scoprendo dell’esistenza di una IA tecnologicamente avanzata, chiamata l’Entità, che minaccia la sicurezza mondiale. Le superpotenze, quindi, si mettono in cerca dell’altra metà per ottenere il controllo totale.

Hunt, insieme a Benji (Simon Pegg) e Luther (Ving Rhames), si reca all’aeroporto di Abu Dhabi per pedinare un acquirente della chiave. Grace (Hayley Atwell), però, che è una ladra esperta, ruba l’oggetto e parte per Roma. Ethan sfrutta la scaltrezza per avvisare in anonimo la polizia italiana dell’arrivo di Grace in modo da farla arrestare.

Successivamente, fingendosi un avvocato, Hunt incontra la tagliaborse per scoprire che presto dovrà incontrarsi col vero possessore dell’altra metà dell’oggetto a Venezia. Lei scappa di nuovo e lui la raggiunge. Dopo un rocambolesco inseguimento in automobile per le strade di Roma i due sfuggono agli inseguitori e, durante una festa, incontrano la trafficante Alanna (Vanessa Kirby) che è in possesso dell’altra metà.

Ethan cerca di convincere la trafficante ad aiutarli, ma lei declina. L’uomo convince Grace a salire sul treno da sola con la promessa di raggiungerla in seguito. L’emissario Gabriel uccide i macchinisti e manomette la locomotiva. Grace, travestita da Alanna, porta la chiave completa a colui che si rivela essere il direttore della CIA Eugene Kittridge.

Hunt, si lancia abilmente sul convoglio ferroviario scontrandosi con l’emissario dell’Entità che, purtroppo, riesce a fuggire e ad avviare un timer per far esplodere il ponte situato più avanti. Ethan, Grace e gli altri si salvano all’ultimo istante. Una volta a terra, il protagonista incontra l’amico Benji per mostrargli la chiave completa che aveva sottratto precedentemente a Gabriel un secondo prima che lui abbandonasse il treno.