Mission: Impossible – Fallout, film su Italia 1 diretto da Christopher McQuarrie

Giovedì 8 maggio 2025, andrà in onda l’action movie del 2018 dal titolo Mission: Impossible – Fallout. La pellicola è il sesto capitolo della celebre saga di Mission: Impossible ed è tratta dalle omonime serie televisive del 1966 e del 1988 dirette da Bruce Geller. La regia è affidata a Christopher McQuarrie, che nel 2023 ha diretto anche il settimo episodio cinematografico intitolato Mission: Impossible – Dead Reckoning e proprio questo mese tornerà sul grande schermo con Mission: Impossible – The Final Reckoning, ultimo capitolo della saga. Da notare anche la parte musicale curata da Lorne Balfe, compositore scozzese che ha collaborato con il regista anche nei successivi due capitoli del franchise.

Nei panni del coraggioso e affascinante Ethan Hunt ritroviamo la star internazionale Tom Cruise, diventato famoso a metà degli anni ’80 grazie al personaggio di Maverick nel film cult Top Gun. Al suo fianco un altro sex symbol, l’attore britannico Henry Cavill, conosciuto dal pubblico per la sua interpretazione di Superman nel DC Extended Universe. Nel cast anche: Simon Pegg, presente nella saga a partire da Mission: Impossible III (2006); Rebecca Ferguson, interprete del personaggio di Ilsa a partire da “Mission: Impossible – Rogue Nation” (2015); infine, Ving Rhames, diventato famoso proprio grazie al personaggio di Luther Stickell nella saga di Mission: Impossible.

La trama del film Mission: Impossible – Fallout, il pericolo nucleare

Mission: impossibile – Fallout riprende la storia dei nostri personaggi da dove li avevamo lasciati in Mission: Impossible – Rogue Nation, con la sconfitta di Solomon Lane. I suoi vecchi seguaci, però, si sono riuniti in un nuovo gruppo terroristico denominato “Gli Apostoli” ed è così che incrociano nuovamente la strada di Ethan Hunt, agente segreto scelto per recuperare una partita di plutonio prima che finisca nelle loro mani criminali con conseguenze terribili per tutto il genere umano.

Purtroppo, però, Ethan fallisce nella sua missione e così, con l’aiuto dei suoi fidati compagni Luther e Benji, si impegna per sventare un imminente attacco nucleare. Il trio dovrà scoprire l’identità del misterioso terrorista John Lark, grazie anche al supporto di August Walker, agente della CIA designato per sorvegliare l’attività di Ethan. In una serie di colpi di scena attraverso alcune delle città più belle del mondo, il gruppo di agenti dovrà superare non poche difficoltà: riuscirà Ethan Hunt a fermare i criminali anche questa volta?